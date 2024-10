7/24 şehirde yaşam

Bağımsızlığımızın timsali cumhuriyetimizin 101. Yılını kutlamaya sayılı günler kaldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek etkinliklerde Cumhuriyet coşkusu yaşanacak. İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, Cumhuriyet Bayramı Konseri ile izleyicileriyle buluşuyor. 28 Ekim'de AKM Müzik Platformu'nda gerçekleştirilecek konserde, Alper Ayorak ve Elif İnce solist olarak sahne alacak.İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu da, Şahitleriyle Cumhuriyetimiz, Cumhuriyetin İlanına Tanıklık Eden Bestekarların Eserleri konseri 29 Ekim'de AKM Tiyatro Salonu'nda gerçekleşecek. Konserde, Cumhuriyet'e ilanına tanıklık eden ünlü bestekârların eserleri seslendirilecek. Sanat yönetmenliğini İhsan Özer'in gerçekleştireceği, mehter başı Şükrü Alkan'ın yer alacağı özel konser, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ithaf edilecek.Orkestra şefi Hasan Niyazi Tura'nın önderliğindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi, ilk Türk operası olan Özsoy'u 29 Ekim'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sahneleyecek. Ahmed Adnan Saygun'un bestesi olan opera hem müzikal hem de dramatik açıdan zengin bir içeriğe sahip. Türkiye'nin genç ve yetenekli piyanisti İlyun Bürkev, Şef İbrahim Yazıcı yönetiminde ve Pera Filarmoni Orkestrası eşliğinde 30 Ekim'de AKM'de unutulmaz bir akşama imza atacak.Oylum Öktem'in yirmi yıl boyunca üzerinde çalıştığı; Cumhuriyetimizin kuruluşundan günümüze kadar, heykel, müzik, edebiyat ve resim sanatlarının gelişimine önemli katkılar sunan sanatçı ailesinin arşivi Cumhuriyetin Sanatçı Ailesi: "Işık Senfonisi tarihte ilk kez sergileniyor. Fotoğraflar, kristal lambalı piyano, tablolar, heykeller, eskizler ve arşiv belgelerinden oluşan sanatla örülü yüksek bir yolculuğa davet eden sergide, geçmiş diye nitelendirilen, sanatla yükselen zarif mücadelelerin tüm çağlarda yaşanacak değerler olduğu bilgisi yeniden hatırlanıyor. Sergi Yapı Kredi bomontiada 30 Kasım'a kadar ziyaret edilebilir.Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan, 25. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Haldun Dormen Özel Ödülü'ne layık görülen dev prodüksiyon 1923 Müzikali, tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor. Kerem Alışık, Özge Özder ve Ece Dizdar'ın başrolünde yer aldığı, dans koreografileri, canlı orkestra kullanımı ve dönem kostümleri ile Cumhuriyet coşkusunu yaşatan müzikal, Cumhuriyet Bayramı'na özel gösterimiyle 29 Ekim tarihinde Zorlu PSM'de sahnelenecek. Cumhuriyetimizin Kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü hologram ile sahneye taşıyarak adeta izleyicilerle göz göze getiren oyun duygu dolu anlar yaşatıyor.Ünlü oyuncu Jared Leto ve kardeşi Shannon Leto tarafından kurulan bol ödüllü rock grubu Thirty Seconds to Mars, altıncı stüdyo albümleri It's The End Of The World But It's A Beautiful Day'in turnesi kapsamında 27 Ekim'de İstanbul Ülker Sports Arena'da buluşacak. Grup, sadece şarkılarıyla değil, seyirciyi müzik ve görsel efektlerle dolu bir dünyaya davet ediyor.Ülkemizde de sevilen Sons of Anarchy dizisinin müzikleriyle efsaneleşen The White Buffalo iki konser için ülkemize geliyor. Günümüzün en sevilen country şarkıcılarından biri olan The White Buffalo, 31 Ekim'de Ankara'da Milyon Performance Hall'da, 1 Kasım'da ise İstanbul'da KüçükÇiftlik Park'ta sevenleriyle buluşacak.Geçtiğimiz günlerde yayınladığı Yastayım isimli single ile dikkatleri çeken, modern rock tınılarıyla arabesk müziği yeniden yorumlayan Istanbul Arabesque Project, yeni ve farklı repertuarı ile İstanbullu arabesk severlerle buluşmaya hazırlanıyor. İbrahim Tatlıses'ten, Bergen'e; Kamuran Akkor'dan Orhan Gencebay'a pek çok arabesk ustasının şarkılarını seslendiren grup, 28 Ekim Pazartesi günü Dorock XL Kadıköy'de, 29 Ekim Salı akşamı ise Hayal Kahvesi Atakent Sahnesi'nde olacak.