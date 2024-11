Kadın sevgi erkek saygı ister

Kadın ve erkeği anlamanın temeli onların nelere ihtiyaç duyduğunu anlamakla başlar. Kadınları anlamakla başlayalım. Kadınlar duygusal anlamda en çok duygusal yakınlığa ve sıcaklığa ihtiyaç duyarlar. Yakınlık ve sıcaklık talep ederken bu cinsel amaçlı değil de daha çok fiziksel ihtiyaç olarak hissedilmektedir. Kadınlar herhangi bir nedeni olmadan alınan bir sürpriz, bir anda ona sarılmanız, birden bir sevgi sözcüğü söylemeniz gibi durumları çok sever. Kadın, fiziksel temas ister, dokunulmaktan ve öpülmekten çok hoşlanır.Erkeğin, kadına sadece cinsel anlamda yakınlık kurması ve temas etmesi kadının kendisini sadece bir amaç uğruna kullanılmış hissedip nesneleşmiş hissetmesine neden olur. Bundan dolayı kadının cinsellik dışında da sevgi ve ilgi görmesi iyi hissetmesi için gereklidir. Kadın, bir şey yaptığı için değil sadece kendisi olduğu için övülmeyi ve takdir görmeyi bekler. Çünkü kadın olduğu gibi sevildiğinde ve takdir gördüğünde mutlu hisseder. Kadın, genellikle erkeğin desteğidir. Onun eksik olduğu noktaların tamamlayıcısıdır. Fakat kadın bunu zorunda olduğu için yaptığını hissederse öfkelenir ve partnerine olan bağlılığı zayıflamaya başlar. Erkeklerin sırtında nasıl yükler varsa en az o kadar da kadının sırtında yükler vardır. Fakat gerek kültürümüz gerek beklentiler kadına her konuyla ilgili daha çok sorumluluk yükler. Kadın en temelde annedir, yemek yapandır, besleyendir, temizleyendir. Özellikle bu tür beklentiler çoğu erkeğe kodlanmıştır. Erkek özellikle annesiyle yaşadığı ilişkide nasıl tarzda bir ilişki yaşandıysa birlikte olduğu kadından da bunu tekrar yaşatmasını isteme eğilimindedir.Fakat erkek, kadını annesi olarak beklentiye soktuğunda ve kadın da buna uyum göstermeye başladıkça kadın, kadınlık rolünden uzaklaşıp annelik rolüne uyum sağlar. Erkeğe annelik yapmaya başladığıyla da kendi dişil enerjisini yitirmeye başlar. Kadınlar beyin yapılarının da gereği daha açık ve etkin bir iletişimi isterler. Yani aslında anlamak ve anlaşılmak isterler. Kadın hissettiği veya düşündüğünü hemen paylaşıp üzerinde konuşmak ister, anını paylaşmak ister. Fakat o an maç izleyen bir erkek sadece maç izlemek ister ve iletişim kurmak istemez. O yüzden kadın olarak anlaşılmak istiyorsanız doğru zamanda iletişim kurup anlaşılmayı beklemeniz gerekir.Kadınlar birlikte olduğu erkeğin hayatının merkezinde olmak isterler. Ve erkeğin hayatını ona adamasını ve tamamıyla ona bağlanmasını isterler. Kadınların hayatını süsleyen adamlar genellikle kadınla her duruma dair konuşabilen, fiziksel ve duygusal sıcaklığı hissettiren erkeklerdir. Her iki cinsiyet için de en önemli olan birlikte kaliteli ve dolu vakit geçirebilmesidir.ilişkide kişiler birbirinin beklentisini anladıkça, beklentilerini karşıladıkça mutluluk mümkündür. Kadın her şeyi genellikle birlikte yaşamak isterken erkeğin biyolojisinin bir kısmında özgür olma ihtiyacı vardır. Cinsiyet olarak birbirini anlayan her iki cinsiyet de daha uyum içinde yaşar. Yani temelde aslında bir kadının beklentisi duygusal olarak yakın olmak, açık iletişim kurarak anlaşılmak, erkeğin ona bağlanması ve adanmışlığıdır.Erkek için kendisine duyulan saygı azalmaya başladıysa sevgi de azalmaya başlar. Kendisine saygı duyulmadığını hisseden erkek hayatındaki iş gezilerini, sosyalliğini arttırır. Erkekler, kadınların gözünde kurtarıcı bir kahraman olmayı çok severler. Bundan dolayı kadın zaman zaman tüm her şeyi kendi başına halledebiliyor olsa da bazen yapamaması erkeği iyi hissettirir. özellikle bazı konularda erkekten fikir almak, size söylediği fikrin ne kadar değerli olduğunu söylemek erkek açısından önemlidir. Bu fikrin illa ki çok büyük konularda olmasına gerek yok, ufak bir konuda aldığınız bir fikir bile önemlidir. Erkekler kariyer, para kazanmak gibi durumlarla kendilerini çok güçlü hissederler. Ama erkeklerin en çok güçlü hissettikleri yer kadının yanında olduğu zamanlardır. Örneğin erkeğin verdiği fikrin çok işe yaradığının ona hissettirilmesi, yapabilecek olduğunuz halde bir şeyi yapamayıp erkekten destek istemeniz onu kahraman gibi hissettirir.Erkeklerde cinsiyet gereği duygular ön planda değildir. Ön planda olan ihtiyaçları karşılandığında duyguları açığa çıkmaya başlarlar. Yani bir erkek saygı, takdir, onay gibi ihtiyaçları karşılandığında ve özellikle ona ihtiyaç duyulduğunu hissettiğinde size bağlılık gösterir ve aşık olur. Erkekler onlara verilen toplumsal erkeklik rolleri gereği çok sert görünseler de aslında her birinin içinde kırılgan bir çocuk bulunur. Toplumun ona dayattığı roller gereği bu beklentilerin altında ezilir. Birçok erkek buna uygun yaşamaya başlar. Maddi sorumluluklar, evi geçindirme zorunluluğu ve bunları yapmak zorunda olması ve toplumun beklediği gibi yapamaması erkeğin kendini zayıf, güçsüz hissetmesine neden olur. Bunun yanında erkeğin topluma yüklediği duygusal olarak daha güçlü olması zorunluluğu vardır. İçlerinde ne yaşarlarsa yaşasınlar bunu çevresine yansıtmaması gerektiğinin de sorumluluğunu üstlenirler. Durum böyle olunca da bunun kadın-erkek ilişkisine yansıması kaçınılmazdır. Örneğin ilişkide eğer ki erkek kendisine saygı duyulmadığını düşünüyorsa orda kalmak istemez. Ciddiye alınmadığını hisseden erkek kendi içine döner ve suskunlaşmaya başlar. Kendi dünyalarına dönerler, ne yapmak neyle uğraşmak istiyorlarsa onunla uğraşmaya başlar, sizden uzaklaşır ve sizinle daha az vakit geçirmeye başlarlar.Cinsellik erkekler için çoğunlukla ön plandadır. Bunun ön planda olduğunu hisseden kadınsa çoğunlukla değersiz hisseder. Fakat erkek fizyolojisi gereği bu duruma odaklanıp geri kalan durumları daha arka planda bırakabilir. Bundan ötürü cinsel anlamda her duyguyu da partneriyle yaşamak ister. Burada önemli olan şey birlikte ortak bir ritim oluşturabilmektir. Cinsellik bir ilişkinin en temel yakıtıdır. Bu yakıtı hemen tüketen şey ise ilişkide çiftlerin birbirine trip atması, küsmesi, suçlamasıdır. Bu hem ilişkiyi hem de cinselliği azaltır. Temel ihtiyacı karşılanan her erkek iyi bir partnerdir. Erkeğin temel ihtiyaçlarını özetlemek gerekirse de ona ihtiyaç duyulması, kadın tarafından takdir ve saygı görmesi ve ihtiyaçlarının doyurulmasıdır. Erkeğin ve kadının doğasını anlayan çiftler ise uyum içinde bir ilişki sürdürürler.