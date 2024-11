Satranç bize yeni kapılar açtı

Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü'nün katıldığı Sırbistan'ın Vrnajcka Banja kentindeki 39. Avrupa Satranç Kulüpler Kupası'nda idim. Burada hem uluslararası satranç dünyasını gözlemleme, hem de milli sporcularımızla görüşme fırsatı yakaladım. Türkiye ve dünyadan 84 takımın yer aldığı organizasyon için Bayegan Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Bayegan, "Üstün yeteneklerini ve kararlılıklarını sergileyerek dünya çapında büyük önem taşıyan bu turnuvada ülkemizi temsil eden sporcularımızla gurur duyuyoruz. Satranç, yalnızca bir spor değil, aynı zamanda sabır, strateji ve zeka gerektiren bir sanattır" yorumunu yaparken takımın iki ismiyle bir araya geldim. Emre Can, Türk satrancında yaşanan sıkıntıları aktarırken, Işık Can da yurt dışına açılmanın faydalarını anlattı.Şu an Türk satrancının 3-4 tane yetenekli ismi var ve ilerliyorlar. Hayatla ilgili birçok büyük bir kaygıları yok. Ben şimdi oynarken yaşım gereği düşünmem gereken çok şey varken, genç arkadaşlarım şu anda kendilerini tamamen satranca verebiliyorlar. Yeni kuşaklar bizden daha şanslı. Niye? Sponsorluklar arttı. En önemlisi, çok başarılı antrenörlerle çalışma fırsatları var. Ben satranca başladığımda Türkiye'de bir tane Büyük Usta (GM) vardı, Suat Atalık. Şimdi biz bunu 2600 Elo'ya çıkardık, Mustafa Yılmaz, Vahap Şanal, ben hatta Barış Esen'i de katabilirim. Şu an gençler de 2600'yü değil, 2650 Elo'yu hedefliyorlar. İnşallah onlar da çıtayı daha yukarı çıkaracaklar. Dünya Şampiyonu çıkaracağız demek için çok erken çünkü daha hayatın birçok zorluğu ile daha karşılaşmadılar. Belki hiç karşılaşmayacaklar ama daha bunu bilmiyoruz.Satrançta iki sorunumuz var. Birincisi satranç ülkemizde hala bir spor olarak görülmüyor. İkincisi satranç bir meslek olarak algılanmıyor. Halbuki futbol, basketbol, voleybol nasıl bir meslek ise satranç da aynısı. Bu spora 8 yaşında başladım, 24 yılımı satranca verdim ama bu meslek olarak görülmüyorsa büyük bir sorunumuz var. Bir kere düzenli turnuva oynamamız lazım. İkincisi iyi bir bilgisayar lazım çünkü tüm hazırlıklarımızı onunla yapıyoruz. Üçüncüsü iyi bir ekip lazım, çünkü rakipleriniz kalabalık ekiplerle hazırlanıyor. Bana kalırsa A Milli Takım seviyesinde 10 satranç oyuncusuna reytingine göre bir maddi destek sağlanmalı, bir geçim kaygısı düşünmemeli. Çünkü yarıştığımız rakiplerimizin böyle bir dertleri yok."4-5 yaşlarındayken çok hareketli bir çocuktum. Yerimde duramazdım. Babam ve annem enerjimi harcamam için tenise başlattı. Bu sporu çok sevdim ve beni oldukça rahatlattı. Ayrıca satranç oynamayı da çok seviyordum, evde abimle ve anaokulunda da öğretmenlerimle, arkadaşlarımla oynuyordum. İlkokula başlayınca okulda Halis Tuncel öğretmenin satranç kursu düzenlediğini gören annem beni onun yanına götürdü. Halis hoca bende satranç yeteneği olduğunu söyleyince satranç eğitimime yedi yaşımda başlamış oldum. Fiziksel ve zihinsel olarak enerjimi doğru yerlere yönlendirdiler. - Babam ve abim ben 5-6 yaşlarındayken evde akşamları satranç oynuyor, kortlara gidip tenis maçları da yapıyorlardı. Ben bu iki sporu öncelikle şu an avukat olan abim Alpin'i örnek alarak oynamaya başladım. Bu yüzden çocukların önlerinde bir rol model olması önemli. Özellikle babam hayatta en çok benzediğim kişidir. Mizahi yönümü, oyunlara ilgi ve yeteneğimi babama borçluyum. Babam şaka yapar, tenis oynar, briç oynar, bilardo oynar... Annem ise ciddidir, daha çok görev insanı. Dışarıda da evde de işinde gücündedir. Evde biz üç erkek spor yapar, espri yapar eğleniriz. ABD'ye giderken de tüm ailem (annem, babam, abim, ikizim) beni destekledi. Babam başvuru ve yazışmalarda da beni destekledi. Biz 5 kişilik bir aileyiz, Şimdi ben eksilince 4 kişi kaldılar. (Gülüyor)- Satranç camiasından GM Batuhan Daştan'ı severim. Satrançta bu kadar iyi olduğu gibi akademik olarak da iyi. Tıp Fakültesini bitirdi, doktor oldu.TUS'u kazanıp radyoloji uzmanı oldu. Bana bir dönem antrenörlük yapan GM Dragan Solak'ı da çok seviyorum. Kendisiyle Süper Lig'de Bayegan Pendik Satranç Kulübü'ne gelmeden çok önce tanışmıştım. Bir yıldır burada beraberiz. Dragan kendini satranca adamış biri. Onunla bir takımın, ailenin parçası olmak çok önemli. Bayegan Pendik Satranç Kulübü'nde bir sporcu değil, kendimi ailemde gibi hissediyorum. Yine bizim takımdan GM Emre Can ağabeyin benim için yeri ayrıdır. En sevdiğim yönü sakin bir yapısı olması. Maç sonuçlarından etkilenmez. Her zaman pozitif bir kişiliği var. Onun gibi birini satranç camiasında bulmak kolay değil.- Satranç sayesinde eğitim bursu imkanları olduğunu ilkokuldan beri biliyordum. Üniversite de burs almak için GM (Grand Master) seviyesine çıkmak gerekiyordu. Ben ortaokul, liseyi satranç bursu ile okudum. Üniversite de burs alabilmek için satranç çalışmalarımı bu yönde sürdürdüm, turnuvalara devam ettim. Ben tek bir alana odaklanmak yerine; hem eğitim, hem tenis hem de satrancı yani hepsini bir arada sürdürerek ilerliyorum. - Tenise 5-6 yaşlarında, yani satrançtan önce başladım. Üniversite eğitimim için gittiğim ABD'de de tenise üniversite takımında oynayarak devam ediyorum. Şu an Missouri eyaletinde okuyor ve yaşıyorum. Üniversite takımımla Kansas City ve Iowa'da iki tenis turnuvasına katıldım ve her ikisini de kazandım. Satrancın benim hayatımda çok önemli bir yeri olduğu kesin, fakat tenisin de büyük keyif verdiğini itiraf etmeliyim. (Gülüyor)Herhangi bir spor dalında başarılı olan sporcuların, üniversite eğitimini ABD'de sürdürmek için çeşitli seçenekleri var. Özellikle satrançta GM (Büyük Usta) seviyesinde olup, 2500 ELO puanını geçen satranç sporcusu bu burs imkanlarından faydalanabilir. Bunu şunun için anlatıyorum, bir sporda iyiyseniz, eğitim için her zaman yurt içi, yurt dışı farklı seçeneğiniz olabilir. Satranç Federasyon Başkanlığı'na çok sevdiğim FM Fethi Apaydın seçildi. Çocuk Liginde, Apaydın Kulübünde oynadım, birçok şampiyonluklarımız oldu. Türkiye yaş gruplarında şampiyonlukları ve Türkiye Şampiyonluğu da olan iyi bir satranç sporcusu. Ülkemizde satranç sporunun niteliğine de önem vererek satrancı uluslararası anlamda layık olduğu elit seviyeye ulaştıracağını düşünüyorum.Bayegan Pendik Satranç Kulübü yöneticisi İlhan Akkaya, 18 yıllık sınıf öğretmeni. Akkaya, kulübe ismi veren Bayegan firması ile yollarının nasıl kesiştiğini anlattı: "2017 senesinde bir şampiyona için Konya'ya gidecektik ancak finansman sorunumuz vardı. Pendik'te dolaşırken Bayegan firmasının tabelasını gördük. Eve gidip bir mail attım, Pendik'te bir satranç kulübü için Pendik'te merkezi bulunan şirketten destek istedik. Olumlu yanıt geldi, tarih de 23 Nisan'dı, bizim için çifte bayram oldu."Bayegan Pendik Satranç Kulübü yöneticisi ve satranç antrenörü Ahmet Aktan, aynı zamanda öğretmen: "Yedi yıldır bu kulüpte görev yapıyorum. Hedefimiz kulübümüze gelen öğrencilerin başarı ile birlikte iyi bir insan olması için onlara katkıda bulunmak. Aileler bazen okul ve spor arasındaki dengeyi harika ayarlarken, bazen de bu dengeyi kuramıyorlar. Bazı anne babalar, kendi hedeflerini çocuklarına empoze edebiliyorlar."