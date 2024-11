Ayrılık yasınızı tutun ama yaşamayı unutmayın

Ayrılık, herkes için acı veren bir süreç. Kabul etmek gerekir ki, ilişkilerin doğasında birlikte olmak kadar ayrılmak da var. Yolunda girmeyen evliliğinizi ya da belki de ilişkinizi bitirdiniz. Şimdi ne olacağını bilmiyorsanız, nasıl devam edeceğinize dair bir fikriniz yoksa öncelikle bu durumun bulunduğunuz aşamada çok normal bir süreç olduğunu bilin. Kaygılanacağınız hiçbir şey yok.Uzun süredir yaşamakta olduğunuz rutin bir yaşam, alışkanlıklarınız gibi durumların bir anda elinizden gidince ne yapacağınızı bilememeniz çok doğal bir süreç yaşadığınızı gösterir. Duygularınızda iniş-çıkışlar yaşamanız, boşluk hissetmeniz aslında tam olarak basit bir sabah rutininizin bile artık yok oluşundan kaynaklı.Bunların kaybının üzerine bir de ilişki yaşadığınız kişinin kaybı ve sonrasında gelen yas ve depresyon süreci yaşamaya başladıysanız yasınızı biran önce sağlıklı yaşamaya başlamalısınız demektir. Şimdi neler yapmamız gerektiğine bakalım.İlişki bittiğinde kişi geriye dönüp baktığında hep olumsuz ve mutsuz durumlar arar. Olabildiğince yaşadığı kişiyi ve süreci kötü görerek süreci çok daha kolay atlatabileceğini düşünür. Ama insanı asıl iyileştiren şey yaşanılanları olduğu gibi kabul edebilmektir. Bundan sonraki aşamada da kim olduğunuzu tekrardan hatırlamak. Siz kimsiniz, neredesiniz? İlişkiniz olsun veya olmasın hala sahip olduğunuz değerler, başarılarınız, mücadele ettikleriniz bunları kendinize tekrardan hatırlatın. Bunları hatırladıkça ilişkiniz olmadan da bir yaşam sürebildiğinizi kendinize unutturmamaya çalışın.Başlangıçta elbette onsuz bir şeyler yapmak size çok zor gelecek. Hatta belki uzun süre kendi başınıza neler yapabildiğinizi unutacaksınız. Şimdi en çok da kendinizi hatırlama vakti... Eskiden olan siz ne yaparak eğlenirdiniz? Gezerek mi, yeni şeyler deneyerek mi, öğrenerek mi, ya da belki hiçbiri sadece dinlenmek istiyorsunuz. Bu sorulara verecek olduğunuz yanıtlar uzun zamandır unuttuğunuz sizi belki de size hatırlatacak. Kendinize yeni deneyimlerin kapılarını açın. Yeni şeyler denemenin en iyi yolu da rutin hayat döngünüzden çıkıp sosyal olmaya çalışmak hayatınızı tekrar kontrol altına aldığınızı size hissettirdiğinden dolayı iyi olmaya başlarsınız. Elbette şuan yeni olan her şey size korkutucu geliyor. Fakat belki de korktuğunuz şey sizin için çok büyük bir ödül olacak. Korktuğunuz şeylerin üzerine gittiğinizde ancak sonucunu görebilirsiniz. Unutmayın iyiyse zaten iyi kötüyse de sadece deneyim.Acı bir hayat deneyimi yaşadığımızda her zamanın şifacı rolünden bahsederiz. Ama zaman bazen insanın en iyi dostudur bazense en kötü düşmanı. Her şeyin hemen hızlı bir zamanda değişmesini, hemen özgür bir yaşama kuş gibi uçmayı hedeflemeyin. Bunun için kendinize zaman tanıyın. Elbette ayrılık zamanında takılıp kalmayın. Unutmayın her büyük yol ancak küçük adımlarla tamamlanır.Bu süreçte en büyük yanlış, hissettiğiniz duygusal boşluğu hemen biriyle doldurmaya çalışmanızdır. Elbette buna ihtiyaç duyabilirsiniz fakat uzun bir birliktelik yaşayıp hayatınıza aldığınız kişi büyük hayal kırıklıkları yaşayabilir. Bundan ötürü de duygusal dengenize ulaşmadan yeni bir ilişkiye başlamayın. Çünkü siz duygusal dengeye henüz ulaşamadan ne istediğinizi ne talep ettiğinizi bilemezsiniz. Elbette birileriyle vakit geçirmek ve tanışmak size iyi gelecektir. Peki hissettiğiniz boşluğu ancak insanlar mı doldurabilir? Tabii ki hayır. Başlamak isteyip başlayamadığınız spor, belki düzenli bir beslenme ya da kendinizle ilgili büyük yaşam hedefleriniz, belki merak ettiklerinizi deneyimlemek, ne zamandır planladığınız seyahati planlamak yani hayatımda şuan biri olmasa şunları yapardım dediğiniz şeyleri şimdi tam yaşamanın vakti. Yani ertelediğiniz ne varsa şimdi bunu kendinize yaşatmanın tam vakti..Ayrılınca insan dünyada tek başına kaldığının yanılgısına kapılır. Elbette yalnız değilsiniz. Hala sevdikleriniz, arkadaşlarınız ve aileniz sizinle birlikte. Bu dönemde insana ilaç gibi gelecek olan şey de zaten tam olarak koşulsuz sevgiyi size sunan insanlarla birlikte olmak. Sevdiğiniz insanlarla birlikte vakit geçirerek değerli anlar yaratın. Belki uzun zamandır görüşemediğiniz insanlar oldu onlara vakit ayırın. Onlardan geçmişteki sizin hayatını, hikayelerini, hatıralarını dinleyin. Geçmişte olan sizi hatırlamak geleceğiniz de olumlu yön verecektir. Yakın çevrenizde sevdiğiniz, güvendiğiniz kardeşler, akrabalar, dostlar size yaşadığınız durumun geçici bir durum olduğu konusunda sizi destekleyeceklerdir. Eğer ki bu kişilerle sevgi-güven ilişkiniz varsa zor anlarda destek istemeyi ihmal etmeyin. Belki de bu kişilerden birinin söylediği bir şey size çok farklı bir bakış açısı kazandıracak ve çok daha iyi hissedeceksiniz.Hedefiniz eski size kavuşmaksa eskide kalmak, sürekli kendinize anılarınızı hatırlatmak yerine ufak değişimlerle harekete geçmeye çabalayın. Durağan bir yaşam sizi içine çekmesin. Güne başlarken bile eski rutininizden farklı bir rutinle güne başlayın. Ayrıldıktan sonra tüm hayat düzenin birden normale döneceğine inanmak bir yanılsamadır. Üzüntü, acı, keder, yas tam da bu sürece dahil durumlardır. Şuan yaşamadığınız, bastırdığınız her duygu bir gün çıkmak için sadece zaman ve durum kollayacaktır. Her gün yataktan kalkıp bir şey yapmaya gücünüz dahi olmasa kendinizi üzgün hissetseniz dahi kendinizi zorlayın. Bu zorlama bu yaşadığınız dönemde hareket etmenizi ve ayağa kalkmamızı kolaylaştıracaktır.Unutmayın her son aslında yeni bir başlangıçtır. Ayrılık insanda aynı birinin ölümü gibi yas süreci yaratabilir. Kişi aynı yas gibi süreçler yaşayabilir. Bu durumların normal olduğunu ve yaşamanız gereken zamanlar olduğunu asla unutmayın. Yaşadığınız şeyin ne kadar normal olduğunu kabul ederseniz, o kadar kolay atlatırsınız. Hayat devam ediyor. Tekrar sevecek, sevilecek ve tekrar aynı siz olacaksınız. Yeter ki kaybettiğiniz kişi kendiniz olmayın. İnsanın herkesi kaybetmek için bir başa çıkma mekanizması var fakat en büyük kayıp kişinin kendiyle olan ilişkisini kaybetmesi. Kendinizi hep en çok ve ilk sırada sevebilmeniz ümidimle. Sevgiyle kalın.