7/24 şehirde yaşam

Yaptığı dijital eserlerle tüm dünyada tanınan sanatçı Refik Anadol bu kez yine ilginç bir eserle sanatseverlerin karşısına çıktı. Anadol, Türk Hava Yolları desteğiyle hazırladığı Inner Portrait eserinde, seyahat etmenin insan biyolojisi üzerindeki etkisinden ilham aldı. Bir Amazon yerlisi olan Brezilyalı Tuikuru'nun Tokyo'ya; Kenyalı Esther'in İstanbul'a, Avustralya'da yaşayan Sahar'ın Göbeklitepe ve Kapadokya'ya; İzlandalı Sigurbjörn'un ise Ürdün'e olan seyahatleri sonucu elde edilen biyolojik verilerinin işlenmesiyle meydana gelen eser AKM'de görücüye çıktı. Seyahatin yalnızca bir yerden bir yere yolculuk değil aynı zamanda insanın içsel dünyasında bir dönüşüm oluşturan derin bir tecrübe olduğuna vurgu yapan eseri yarın akşama kadar görebilirsiniz.Ülkemizde müzikal oyunculuğu denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Pelin Akil yeniden müzikalle seyirci karşısına çıkıyor. Broadway'in en önemli bestecilerinden Jason Robert Brown'ın yazıp bestelediği Rota Yeniden Oluşturuldu isimli müzikalde Akil, sahneyi Mehmet Aykaç ile paylaşıyor. 2002 yılında sahnelendiğinde New Yok'ta büyük yankı uyandıran Off Broadway müzikali yerli izleyiciyle buluşuyor. Jamie ve Melek'in beş yıllık ilişkisini, her iki karakterin perspektifinden ve farklı zaman akışlarında anlatan müzikal, Kayhan Berkin rejisiyle 5 ve 6 Aralık'ta Zorlu PSM'de seyirciyle buluşacak. İzleyici aşkın farklı hallerine, iniş çıkışlarına, karakterleri nasıl dönüştüreceğine tanık olacak.Suçlular Çağı isimli yeni oyununu AKM'de sahneliyor. Siegfried Lenz yazdığı yönetmen koltuğunda Özgür Yalım'ın oturduğu oyun, hukukun işlemediği totaliter rejimlerde suçun herkese bulaşarak anonimleşmesi ve suç kavramının keyfileşmesi üzerine metaforik bir anlatım sunuyor. Bir suikastçının suç ortaklarını itiraf etmesi için hiçbir yöntem işe yaramayınca, bir grup suçsuz insanla suikastçı aynı yere kapatılır. Suçlu, suçunu itiraf edene kadar ne olursa olsun kimse o hücreden dışarı çıkamayacaktır. Ozan Uçar, Mert Asker, Can Şıkyıldız, Berk Sezenler ve Berk Yaparel gibi oyuncuların yer aldığı oyun; yarın, 6, 7 ve 8 Aralık'ta AKM Tiyatro Salonu'nda.İran müziğinin usta doğaçlamacısı ve klasik Pers vokal geleneğinin büyük yorumcularından Mohammad Motamedi, Hollanda'nın önde gelen caz topluluklarından Rembrandt Trio ile 10 Aralık Salı akşamı CSO Ada Ankara'da konser verecek. Rembrandt Trio ve Mohammad Motamedi konserde, birlikte imza attıkları yeni albümleri İntizar ile farklı kültürel öğeleri uyum içinde bir araya getirerek izleyicilere unutulmaz bir müzik yolculuğu sunacak.Hafta içinde Alfredo Rodriguez ile müzikseverlere Küba esintileri yaşatan İş Sanat'ın konser programı devam ediyor. Ünlü şef ve klavsen sanatçısı Christophe Rousset'in, 1991 yılında kurduğu Les Talens Lyriques barok topluluğu, tamamı Bach'ın eserlerinden oluşan bir repertuvarla İş Sanat'ta konser verecek. Opera dünyasının yükselen yıldızlarından kontrtenor Zoltan Darago'nun solist olarak yer alacağı konser 5 Aralık akşamı İş Kuleleri Konser Salonu'nda gerçekleşecek.Kendini 'Renkleri duyan, sesleri gören kadın' olarak tanımlayan ressam Neriman Oyman 40 yıllık sanat yolculuğunu, küratörlüğünü Zeynep Öztürk'ün üstlendiği Bir Yokmuş'la Bitmeyen Masallar isimli sergisi ile taçlandırıyor. Resmin sadece bir ifade biçimi olmadığı, her fırça darbesinin, her renk geçişinin kendisi için yeni bir keşif olduğunu söyleyen sanatçının 50'ye yakın eseri 2 Aralık'a kadar Ortaköy'deki Tarihî Hüsrev Kethüda Hamamı'nda ziyaret edilebilir.