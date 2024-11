Yılın en keyifli ayını iddialı tercihlerle selamlayın

Kasım ayının son günü... Yarın resmen aralık ayına yani 2024 yılının son ayına adım atıyoruz. Yılın son gününe adım adım yaklaşırken bir yandan da yepyeni bir yılı karşılayacak olmamızın heyecanı hepimizi sarmış durumda. Kabul edelim 2024 yılı dünya için çok da kolay geçmedi. Bir yandan dünyanın farklı noktalarında devam eden savaşlar, bir yandan pandemi sonrası bir türlü düzelmeyen hatta daha da kötüye giden ekonomik durum herkesi oldukça yıpratmış durumda. Gelecek kaygısı, ekonomik krizler derken hepimizin psikolojisi oldukça kötü eklenmiş durumda. Hep dediğim gibi modanın ana ilham kaynağı bizim psikolojimizdir aslına bakarsanız. Ve tabii ki hepimizin psikolojisinden doğan sosyolojik durumlardır."İdil herkesin içi kararmış durumda. Tüm dünyada göçmenlik krizi, ekonomik durumlar, bitmeyen savaşlar var. Buna bakıp moda tasarımcıları iç karartıcı şeyler mi tasarladı yoksa?" diye içinizden geçirmeyin sakın. Modanın en güzel yanı, aslına bakarsanız her durumda her birimizin hayata daha da tutunmasını sağlamak. Boşuna moda tasarımcılarını sanatçılara benzetmiyorum ben. Moda bizlere daha keyifli, neşeli, tutku ve güzelliklerle dolu bir hayatın da mümkün olduğuna dair ilham veriyor aslına bakarsanız. Yani kısaca bu kadar karanlık dönemlerde moda hep daha ışıltılı, keyifli tasarımlar ve renklerle bizlerin hayata daha fazla tutunmasını sağlamayı amaçlar.Bu trendi ilk başta dev moda evlerinin, ünlü moda tasarımcılarının koleksiyonlarında görürüz. Trend sonrasında en ulaşılabilir markalara kadar devam eder. Yani bir anda o neşe ve mutluluk verici enerji, farklı fiyat etiketli pek çok kıyafet ve aksesuvarda karşımıza çıkar. Kısaca söyleyecek olursak moda bize yaşam enerjisi vermek için var aslına bakarsanız. Uzun lafın kısası bu kadar karanlık dönemlerde moda dünyası, bizlere tekrar yaşam enerjisi vermeyi amaç edinir. Yani şu anda ışıltının, parlak renklerin, iddialı kalıpların, şıkır şıkır parçaların ağırlıkta olduğu bir döneme adım atıyoruz. "Peki neler var, neler giyeceğiz?" diye soranlara hemen renklerle başlamak istiyorum. İçinizin en karanlık olduğu, kendinizi en kötü hissettiğiniz zamanlarda yapmanız gereken renklere sarılmak. Enerji verici renkler sizin modunuzu yükseltmenizi sağlar.Psikolojik olarak daha güvende ve iyi hissettirir. Her türlü sorunun üstesinden rahatlıkla gelebileceğinizi düşündürtür. Hep derler ya beynimiz ve psikolojik durumumuzu 'kandırmamız' mümkün diye. İşte bunu en kolay modayla daha doğrusu renklerle yapabilirsiniz. Tüm dünyada renk terapilerinin yapılıyor olmasının nedeni de tam olarak budur.Dediğim gibi aksesuvarlar bu dönem aslına bakarsanız en önemli detay. Çünkü baştan ayağa simsiyah bile giyinseniz aksesuvarlarla bir anda daha şık ve iddialı bir görüntüye sahip olmanız mümkün. Yani kısaca bu bir ay boyunca kendinizi en yorgun, en bitkin, en hevessiz hissettiğiniz zamanlarda aksesuvarların gücünden yararlanın. Kırmızı bir şal bile bir anda hem enerjinizin yükselmesini sağlayacak hem de kombininizin güçlü görünmesine yardımcı olacak. Taş detaylarla süslü bir gömlek, sim dokulu bir bir kazak, iddialı bir kolye, farklı bir kemer bile en alışılagelmiş bir kombinin bile daha hareketli olmasını sağlayacaktır. Bu da toplamda sizin enerjinize, duruşunuza ve çevreniz tarafından da algılanış şeklinize de yansıyacaktır.Topuklu bir ayakkabı, iddialı bir çizme, hoş bir şapka, farklı detayları olan çoraplar, gösterişli bileklikler, fularlar, şallar da yine farklı detaylarıyla enerjinizin yükselmesine yardımcı olacak. Üzeri farklı desenlerle süslü olan bir şal, kocaman bir kolye, metal aksesuvarlarla süslü bir şapka dikkat çekmenizi, konuşulmanızı, çevrenizdekilerin size iltifat etmesini sağlayacaktır. Bu da toplamda zorlu geçen 2024'ün son bir ayının daha keyifli geçmesini ve enerjinizin yükselmesini sağlayacaktır."Peki başka neler giyelim?" diye soracak olursanız soğuk kış mevsiminde beyazlar, krem renkleri, ekrular, camel'lar da sizin hoş görünmenizi sağlayacaktır. Yukarıda saydığım diğer tüm maddelerden daha farklı olan bu detaylar sayesinde kendinizi bir kış prensesi gibi hissetmeniz olası.Aralık ayı boyunca moda dünyası kırmızıları, parlak yeşilleri, gold ve lame tonlarını günlük hayatımızın içine sokuyor. Bir de bu renkleri parlak taş işlemeler, pullar ve payetlerle daha da iddialı bir havaya büründürüyor. "Ay çok iddialı. Kim giyecek bu renkleri, pulları, taşları!" diyenleriniz vardır elbet. Aslına bakarsanız tam da hayata karşı o kadar iddialı olmanın vakti diyebilirim. Kendinizi, vücudunuzu, varlığınızı sevin. Hayatta bulunduğunuz noktadan mutlu olun, sahip olduklarınıza şükredin ve hayal ettiğiniz daha farklı şeylerin gerçek olabilmesi için çalışın, duygularınızı kontrol edin ve kendinizi sevin. Tam da bu nedenle bir küçük aksesuvarla bile olsa kombinlerinizi daha cıvıl cıvıl ve neşeli bir hale getirin. Günlük hayatta hiç çekinmeden, "Ay ne derler" diye düşünmeden gold tonlarında payetler içinde bir etek giyin. Ofise giderken kendinizi motive etmek için farklı renklerden parçalar tercih edin.