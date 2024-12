7/24 şehirde yaşam

Türk tarihinde astronomi, fizik, matematik gibi birçok alanda çalışmalar yaparak bilime öncülük eden Ali Kuşçu'nun vefatının 550. yıl dönümü dolayısıyla Semerkant'tan İstanbul'a: Ali Kuşçu ve Çevresi Yazma Eser Sergisi Rami Kütüphanesi'nde ziyaretçi ağırlamaya devam ediyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü ile Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'nın iş birliği ve TÜBA'nın katkılarıyla hazırlanan sergide Kuşçu'nun kendi el yazısıyla eserleri başta olmak üzere XV. ve XVI. yüzyıla ait kitaplar ve günümüze ulaşan bilim aletleri 27 Ocak'a kadar sergileniyor.Opera literatürünün başyapıtları arasında gösterilen Mozart'ın bestelediği Don Giovanni operası, bu sezon da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşuyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin, geçtiğimiz sezon prömiyerini gerçekleştirdiği ve büyük ilgi gören opera, bu akşam ve 11 Aralık'ta AKM'de sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Aytaç Manizade'nin sahneye koyduğu eserde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını İbrahim Yazıcı yönetiyor.Sanatçı Merve Tüfekçi Emre Healing Art By Healing Hands ismini verdiği ilk sergisini 42 Maslak'ta konumlanan Artopol Galeri'de sanatseverlerin beğenisine sundu. Her tablosuna sanatla birlikte şifa yükleyen başarılı sanatçı, "Yaşam alanlarınızda bulundurduğunuz her şey sizi gülümsetsin ve iyi hissettirsin." diyor. Sanat terapisi ve enerjik şifa disiplinlerinden aldığı ilhamla, resim sanatını yalnızca bir ifade biçimi değil, aynı zamanda bir dönüşüm alanı olarak kurgulayan sanatçının eserleri yıl sonuna kadar görülebilir.Tiyatro Kare'nin Annem Hep Derdi Ki adlı oyunu ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Nedim Saban'ın yönettiği, Çiçek Dilligil, Mert Asutay, Aziz Sarvan, Dilara Mücaviroğlu, Ecmel İs, Mert Aykul, Aşkın Şenol'un rol aldığı komedi oyunu bu akşam Watergarden Performans Merkezi Duru Tiyatro Ataşehir'de sahnelenecek. Anne sözlerinin önemine değinen oyun hem bolca kahkaha vaat ediyor hem de annelere saygı duruşu niteliği taşıyor.7 yıldır ünlü neoklasik besteci Evgeny Grinko'nun orkestrasında viyola çalan multi-enstürmantist ve besteci olan Pavel Matckevich yeni single'ı Good Morning sonrasında ilk solo konserine hazırlanıyor. Son iki yıldır ağırlıklı olarak Türkiye'de farklı trio ve oda orkestralarında da çalan Matckevich, 10 Aralık Salı akşamı Moda All Saints Kilisesi'nde gerçekleşecek olan konserde sanatçı kendi eserleri haricinde Bach, Vivaldi, Borodin gibi ünlü bestecilerin eserlerine de yer verecek.Opera, pop, rock ve dünya müziğini beş farklı dilde bir araya getirerek sahnede büyüleyici bir atmosfer yaratan ve dünyanın en etkileyici tenorlarından biri olan Mario Frangoulis, Piu Entertainment organizasyonuyla 14 Aralık Cumartesi akşamı Volkswagen Arena'da sevenleriyle buluşuyor. Toplamda 6 milyonun üzerinde albüm satışı ile en sevilen klasik crossover sanatçılarından birisi olan sanatçı sahnedeki 35. yılını kutlayan senfoni orkestrası eşliğinde kutlayacak.