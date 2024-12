Çocukları ekrandan uzak tutacak 6 öneri

Tablet ve telefon kullanımı çocuklar arasında çok arttı. Yaşadıkları çağın gereği düşüncesiyle onları bu dünyadan pek de uzak tutamıyoruz. Ancak bu, zamanla bağımlılık haline geliyor. Sanal dünyadaki tehlikeler de cabası... Üstelik akademik başarılarının düştüğüne şahit oluyoruz. Daha sinirli ve söz dinlemez hale geliyorlar. Motor becerileri gerileyip fiziksel olarak sağlıkları bozuluyor. Dolayısıyla anne-baba olarak en çok istediğimiz şey, onları ekrandan uzak tutabilmek. Ama en başarısız olduğumuz nokta yine bu oluyor. Peki, zararları bu derece çok olan tabletten çocuklarımızı nasıl uzak tutabiliriz? İşte bu hafta bu soruya cevap arayacağız.Öncelikle ilk yapmamız gereken ailece geçirdiğimiz zamanı artırmak. Yani onu sanal arkadaşlıklara değil gerçek yüz yüze ilişkiler içinde tutmamız gerekiyor. Ev içinde birlikte daha çok oyun oynayabiliriz. Kutu oyunları bunun için bire bir! Onunla sohbet ettiğimiz süreyi uzatabiliriz. Mesela, anaokulu ve ilkokul çağındaki çocuklar bilmece ve fıkralara bayılırlar. Ailece birbirimize bilmece sorup doğru cevabı bulmaya çalışabiliriz. İlginç fıkralar her zaman ilgisini çekecektir. Çünkü o da öğrendiklerini arkadaşları ile paylaşacaktır.Okuldan döndüğünde mutlaka çok acıkmış oluyorlar. Ona sevdiği yemeği birlikte hazırlamayı teklif edebilirsiniz. Ya da sofrayı kurabilir. Ödevlerini yaptıktan sonra kek ya da pasta yapabilirsiniz. Pastayı süsleme kısmını ona verirseniz hem eğlenecek hem de yaratıcılığını ortaya koyacaktır. Bunun dışında yaşına göre başka görev dağılımları da yapabilirsiniz.Çocuklar artık okul dışında arkadaşları ile sanal dünyada buluşuyor. Eve gelir gelmez tab- tablet ya da telefonu alarak sohbet let programlarından arkadaşlarını arayıp görüntülü konuşuyorlar. Ya da birlikte sanal oyunlarda buluşup orada yazışıyorlar. İletişim her zaman ihtiyaçları aslında. Bu sebeple çocukları arkadaşları ile daha fazla sos- sosyalleştirmemiz gerekebilir. Aynı yalleştirmemiz mahalle ya da siteden arkadaş- arkadaşları ile park buluşmaları ya- ları yapabilirsiniz. Ya da ailece evde pabilirsiniz. buluşarak onların birlikte oyun oynamalarını sağlayabilirsiniz.Çocuk okuldan döndüğünde mutlaka bir spor dalıyla ya da sanat ile ilgilenmesine yardım edebilirsiniz. Bu ailenin imkanına göre de değişebilir. Basketbol, voleybol, futbol ya da yüzme... haftanın belirli günleri bu aktiviteler ile zaman geçirmesine özen gösterin. Ya da resim, müzik gibi alanlara yetenekleri olan çocuklar için alan yaratabilirsiniz. Tüm bunların dışında eve yakın bir park, bahçe ya da site içinde yürüyüşe çıkın.Çocuklar ebeveynlerin sözlerinden çok davranışlarını taklit ederler. Bu sebeple anne-baba elinden telefonu bırakmıyorsa, çocuk da "Nasıl olsa ennem babam da çok vakit geçiriyor" diyerek aynı davranışta bulunacaktır. Bu yüzden evde ekran kısıtlaması sadece çocuk için değil tüm ev halkı için geçerli olmalı.Bizler en iyi dostu kitap bilerek büyüdük. Yeni neslin ilgisini çekecek pek çok teknolojik imkan var. Ancak kitap okumayı mutlaka günün rutini haline getirmelisiniz. Kendi yaş grubunda olan ve ilgi alanına giren türleri okumasına yardım edebilirsiniz. Hatta kitapçıdan kendi seçip alacağı kitapları hevesle okuyacaktır. Yine ebeveynini taklit edeceği için evde yaşayan herkesin kitap okuması önemli rol oynayacaktır.