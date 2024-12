Moda dünyasında peri kızı trendi

Geçen hafta yılın son ayı yani aralık ayı için öneriler yapmaya başlamıştık. Hatırlarsanız oldukça zorlu geçen bir yılın ardından moda dünyasının hepimizin psikolojisini düzeltmeye çalıştığından bahsetmiştik. Hatta önümüzdeki bir ay için "Modanın en güzel yanı, aslına bakarsanız her durumda her birimizin hayata daha da tutunmasını sağlamak. Moda bizlere daha keyifli, neşeli, tutku ve güzelliklerle dolu bir hayatın da mümkün olduğuna dair ilham veriyor. Yani kısaca bu kadar karanlık dönemlerde moda hep daha ışıltılı, keyifli tasarımlar ve renklerle bizlerin hayata daha fazla tutunmasını sağlamayı amaçlar. Kısaca söyleyecek olursak moda bize yaşam enerjisi vermek için var. Uzun lafın kısası bu kadar karanlık dönemlerde moda dünyası, bizlere tekrar yaşam enerjisi vermeyi amaç edinir. Yani şu anda ışıltının, parlak renklerin, iddialı kalıpların, şıkır şıkır parçaların ağırlıkta olduğu bir döneme adım atıyoruz" yorumunu da yapmıştık. İşte tam da bu dönemde moda dünyası hepimiz için giyinmeyi biraz daha büyülü, sihirli, peri kızlarından ilham alan bir hale getirmeye karar vermiş durumda.Bunda tabii ki tam da yılın son gününü uğurlayıp, 2025 yılının ilk gününü karşılamamıza sayılı gün kalmış olması da etkili. Yani moda dünyası gündelik hayatımızın rutini içinde hepimizin biraz daha sihre ihtiyacı olduğunun farkında diye kısaca özetleyebiliriz. Bu yeni trendin bir de sosyal medya hesaplarında da çok popüler olan bir ismi var peri kızı estetiği... Başrollerinde Ariana Grande'nin de yer aldığı Wicked filminin kısa süre önce vizyona girmesi, filmin kırmızı halı etkinliklerinde de Grande'nin büyücü ve peri kızlarından ilham alan kıyafetler giymesi de bu trendde etkili olmuş durumda. Yeşil tenli bir kadının Oz Büyücüsü tarafından Batı'nın kötü cadısı haline gelmesinin hikayesini konu eden filmin tanıtımı kapsamında birçok moda tasarımcısı, kozmetik markası, ev dekorasyon markası, hızlı moda markası ve aksesuvar markası da özel kapsül koleksiyonlar hazırlamış durumda. Aralık ayının da etkisiyle çeşitli moda tasarımcıların da bu trende eğilmesinin etkisiyle şu an neredeyse her mağaza da bu trende uygun parçalar bulmanız mümkün.Bu trendin ana öğelerinden biri naiflik. Yani kombin; naif, narin, neşeli o küçük kız çocuğu hallerimize gönderme yapıyor aslına bakarsanız. Kendimizi en güvende hissettiğimiz, her anın tadını daha çok çıkardığımız, neşeli, keyifli, eğlenceli olduğumuz, daha çok güldüğümüz dönemlere gönderme yapıyor. Yani şu an içinde bulunduğumuz gerçeklikten bizi olabildiğince uzaklaştırmak tüm trendin ana hedefi. Savaşların, ekonomik krizlerin, ölümlerin olduğu dönemde moda bizim ruhumuzu ayakta tutmak istercesine daha çok ışıltı katar dememizin nedeni de tam olarak bu. O kadife, saten ve üzeri taşlarla süslü ayakkabılarınızı giymenin tam zamanı mesela. Otrişlerle süslü özellikle pastel tonlardaki elbiseleri tercih etmenin de öyle. Kristallerle süslü krem tonlarındaki kıyafetleri rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Kafanıza istediğiniz kadar çok taç takabilirsiniz. Dev ve gösterişli kristalli kolyeler, bilezikler, küpeler kullanabilirsiniz.Elinize en küçük çantalardan alıp, kombinizi pelerinlerle tamamlayabilirsiniz. İstediğiniz peri kızı olabileceğiniz bir moda döneminden geçmenin tadını çıkarmanızı öneririm. Toprak tonları da, fosforlu renkler de yok bu trendin içinde. Jeanler de simsiyah kıyafetler de... Zımbalar da, logolar da, transparan detaylar da... Tüm kıyafetler naif bir zarafet içinde, hem kadınsı hem elegan hem de dikkat çekmeden iddialı. Demin de söylediğim gibi dev moda evlerinin arka arkaya kapsül koleksiyonlarla bu trendi desteklemesinin nedeni de tam olarak bu. Bu krizli süreçte en azından dolaplarımızda büyülü bir atmosfere ihtiyacımız olduğunun moda dünyası çok iyi farkında. Koleksiyonlardan birçok parçanın çok hızlı bir şekilde tükenmesinin de en büyük nedeni bu."Peki tam nedir bu perili, büyülü trend?" diye soranlarınız için hemen anlatmaya başlayayım. Aslında moda dünyası her birimizin birer peri kızı gibi giyinmesini istiyor bu süreçte. Boşuna "Peri kızları da nasıl giyinir?" diye sormayın bana. Tüm o masal kitaplarında bize anlatıldığı gibi diyerek özetleyebilirim. Tüller, satenler içinde, pastel tonlarda, boş ışıltılı... Ve doğruyu söylemek gerekirse hepimiz sessiz lüks stilinden, doğada yürüyüş temalı kombinlerden sıkılmış durumdayız. İçimizdeki küçük kız çocukları daha fazla renk, neşe, ışıltı, coşku, daha naif bir duruş ama cinsiyetlerimize özgüyle gönderme yapan kalıplar ve çizgiler istiyor. Nude tonlarda üst üste tüllerden oluşan bir etek, taşlarla süslü bir taş, kristaller işlenmiş bir ayakkabı tam da bu trende uygun diyebilirim. Pembeler, pastel yeşiller, doreler ve lameler, inciler de bu trendin ayrılmaz birer parçası.