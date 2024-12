7/24 şehirde yaşam

Türk pop müziğinin en samimi dönemlerinden 70'ler ve 80'lerin en güzel şarkılarını İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu Ustalardan İzler konseriyle sahneye taşıyor. Sanat yönetmenliğini Bora Kayalar'ın yaptığı konserde; Jülide Karan, Ezgi Eyüboğlu, İrem Sağer Güven ve Mehmet Kılınç solist olarak yer alıyor. Ustalardan İzler, 17 Aralık akşamı AKM Tiyatro Salonu'nda.Sanatçı Ru Ceylan tarafından 2014'te yapılan ve Türkiye'nin ilk betimlemeli sergi serisi olma özelliği taşıyan Konuşan Resimler, Atatürk Kültür Merkezi'nde sergileniyor. Türkiye'nin ünlü oyuncuları ve seslendirme sanatçılarının okuduğu hikayelerin ve şiirlerin tablolara eşlik ettiği Konuşan Resimler Veda Sergisi'nde; Cahide Sonku, Semiha Berksoy ve Afife Jale gibi sanat dünyasının unutulmaz kadın figürleri estetik temsilleriyle yeniden anılıyor. Sergi, 19 Aralık'a kadar görülebilir.ENKA Sanat, 2024 yılını, ülkemizin önemli oda müziği topluluklarından Borusan Quartet'in Yeni Yıl Konseri: Minyatürler ile noktalayacak. 17 Aralık akşamı ENKA Oditoryumu'nda gerçekleşecek konserde, baba ve oğul Johann Strauss, Kreisler, Borodin, Mendelssohn ve Elgar'ın yapıtlarından bir seçki sunulacak.İstanbul'un en önemli endüstri miraslarından biri olan Beykoz Kundura'da Yerli Malı Haftası üçüncü kez kutlanıyor. Trompetçi Barış Demirel bu akşam, caz piyanisti ve besteci Adem Gülşen'in bu akşam ve yarın konser vereceği etkinlikte ayrıca Gurbet Kuşları, Üç Arkadaş gibi sinemamızın kült filmleri de sinemaseverlerle buluşuyor.Dünyaca ünlü bir Japon saat markası Paris'ten sonra Beyoğlu'nda açacağı sergiyle sanatseverleri zaman yolculuğuna çıkaracak. The Flow of Time isimli sergi, 212 Karaköy'de 16 Aralık'a kadar görülebilir.Besteci, piyanist ve yazar Dr. Anjelika Akbar ve Mi Minör Uluslararası Oda Müziği Korosu bu akşam Grand Pera Emek Sahnesi'nde konser verecek. 26 Aralık'ta ise orkestra şefi Ramis Sulu'nun yönetiminde İİstanbul Gençlik Orkestrası, Yılbaşı Konseri ile dinleyicilerle buluşacak. Konserin solisti ise ülkemizin en iyi keman virtüözlerinden Pelin Halkacı Akın'ın olacak.Yeni yıla geri sayım başlamışken, hemen her yerde farlı etkinlikler düzenlenmeye başladı. Örneğin Karaköy'deki Paket Postanesi, Masterpiece Yılbaşı Atölyeleri'ne sahipliği yapıyor. Hem çocuklara hem yetişkinlere yönelik şönil yılbaşı ağacı, çikolata, atkı, mum, kapı süsü, kar küresi gibi yaratıcılığı besleyen pek çok atölye 29 Aralık'a kadar farklı etkinlik deneyimlemek isteyenleri bekliyor.