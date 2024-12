Bu kışın en havalı moda trendleri

Yıl sonuna yaklaşıldığı zaman arka arkaya tüm medyada yılın en iyilerine dair haberler yer almaya başlar. 2024 yılının genel en iyilerini derlemeye başlamadan önce aslına bakarsanız ben bu kışın en beğenilen moda trendlerini kaleme almak istedim. Yılı tamamlamamıza neredeyse 15 günlün bir süreç kalmışken bence hep beraber şu ana kadar kalbimizi çalan kış sezonu trendlerinden konuşmanın tam zamanı. Bu sonbahar-kış sezonunda hepimizin içini ısıtan, kombinlerimizin daha elegan ve feminen görünmesini sağlayan detaylar çok popüler. Taşlarla, süetlerle, kadifelerle, alem ve gold detaylarla hazırlanan tüm kombinler çok ama çok gözde. Haydi gelin o zaman hep beraber daha yakından bakalım bu kış sezonun ön plana çıkan trendlerine.Pullar ve paketler tabii ki gösterişli ve iddialı. Ama kabul edelim çok da soğuk. Pullarla bezeli bir kumaşın hissiyatı bile soğuk. Birkaç yıldır popüler olan pullarla ve payetlerle bezeli kumaşların yerine belki de kadifelerin ve süetlerin yükselişe geçmesinin nedeni de belki de tam olarak budur. Hepimizin biraz daha sıcaklığa ihtiyacı olan bu dönemden geçiyoruz. Bu iki kumaşın dokusu, gösterişi, zenginliği, sıcaklığı ise herkesin kalbini çalacak türden. İşin en güzel yanı bu tarz kumaşların bir anda kullanıldıkları tüm kombinlerin havasını değiştirebiliyor oluşu. Bir anda daha iddialı ve görkemli bir havaya bürünmek istiyorsanız yapmanız gereken şey kadifeler ve süetlerle zenginleştirilmiş kombinler yapmak. Kadife bir blazer'dan daha iddialı bir parça bulmak oldukça zordur mesela. Valentino ve Saint Laurent gibi iddialı ve klasik markaları en iyi oldukları konular da bu tarz iddialı kumaşları güncel trendlerle doğru bir şekilde birleştirmektir.Biliyorsunuz ki 2025 yılı için Pantone Renk Enstitüsü, zenginlik taşıyan sıcak kahverengi tonu PANTONE 17-1230 Mocha Mousse'u seçti. Bu tatlı kahve rengi tonu önümüzdeki günlerde gittikçe popülerleşecek. Onun da etkisiyle siyahın tahtına oturan renk ise çikolata kahvesi oldu. Acı kahve tonlarındaki deri aksesuvarlar hiç olmadığı kadar popüler. Bu rengi beyazdan, ekruya, karamele, camel'a ve tabii ki mocha mousse'a kadar diğer tüm kahve tonlarıyla kombinlemek çok ama çok kolay. Miu Miu, Ralph Lauren, The Row gibi markalar da koleksiyonlarında bu renk tonuna ağırlıklı olarak yer vermiş durumda.Bu sezonun belki de en iddialı ve görkemli trendlerinden biri hiç kuşkusuz hayvan derisi baskısı trendi. Chloe, Isabel Marant, Micheal Kors, Givenchy, Rabanne, Roberto Cavalli gibi markalar bu trende yeni sezon koleksiyonlarında oldukça geniş yer vermiş durumda. Son birkaç yıldır leoparın yükselişine zaten hepimiz şahit olmuş durumdayız. Ancak bu kış sezonunda leoparın yanına yılan derisi baskısı, zebra derisi baskısı gibi farklı baskı türleri de eklenmiş durumda.Bembeyaz koyun postu ya da o görünümdeki ceketler ve paltolar çok ama çok popüler. Jil Sander, Michael Kors, Erdem, Proenza Schouler gibi markalar bu trendi günümüz modasına öyle iyi uyumlamış durumda ki ortaya günlük kombinlerde olduğu gibi gece şıklığıyla da uyumlu parçalar çıkmış durumda. Bu trendin en güzel yanı tahmin edeceğiniz üzere kış boyunca sımsıcak kalmamızı sağlayacak olması. Her kombinle uyumlu olan, her şekilde hoş görüneceğimiz bu trendi tüm kış boyunca zevkle uygulayabileceksiniz.Üzüm tonları, koyu kırmızılar, bordolar, morlar, dokulu ve kuvvetli pembeler bu sezon çok ama çok popüler. Bu renklerin tahmin edeceğiniz gibi en iyi yanı dolabınızdaki siyah tonlarındaki kıyafetlerle rahatlıkla kombinlenebiliyor oluşları. Ayrıca kahve tonlarıyla, grilerle ve lacivertlerle de son derece uyumlular. Ferragamo, Khaite, Gucci gibi markalar da bu sezonki koleksiyonlarında bu renklere oldukça yoğun bir şekilde yer vermiş durumda.Hem bohem detaylar hem de kır yürüyüşlerine uygun detayları bir arada kullanmak çok ama çok popüler. Durum öyle bir hale gelmiş durumda ki ekoseler, bohem dantelli bluzlar, kovboy botları, mumlanmış ceketler bir arada kullanılır durumda. Bence kısa süre içinde hepimizin bu kadar hızlı bu trende adapte olmamızın en önemli nedeni dolaplarımızda bulunan birçok farklı parçayı bir arada keyifle kullanmamızın önünü açmasını sağlaması.Benim tüm trendler içinde en ama en çok sevdiğim kesinlikle bu. Goldlar, taşlar, lameler, otrişler artık günlük giyimin de vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Loewe, Tory Burch, Bottega Veneta gibi markalar bu trendlere uygun şekilde tasarımları çoktan görücüye çıkarmış durumda. Gri klasik hatta oldukça sıkıcı bir eteğin üzerine bu sayede taşlarla süslü bir gömlek giyebilir, elinize şık bir çanta alabilir ve ofisin yolunu o şekilde tutabilirsiniz.İncecik kemerler, minik çantalar, şık eldivenler, krem rengi etekler çok ama çok popüler. Bally, Toteme, Altuzarra, Khaite gibi sessiz lüksün en gözde markaları da çoktan bu detayları ön plana çıkaran tasarımları koleksiyonlarına yerleştirmiş durumda. Beyaz ve siyah kombinler ile tüm bu parçalar ön plana çıkıyor. Şık ve iddialı detaylarla bu parçaları bir arada kullanarak oldukça şık kombinler yapmanız mümkün.