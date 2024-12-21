Kayakta şıklık ve konfor

Aralık ayının 20'sini geçtik bile. Önümüz yepyeni bir yılı karşılayacağımız 31 Aralık gecesi var. Bir yandan yeni yıl heyecanı hepimizi sarmışken, bir yandan da kar yağışının artmasıyla birlikte herkes Türkiye'de farklı noktalardaki kayak merkezlerinin yolunu tutmuş durumda. Son bir buçuk haftadır sosyal medya hesaplarımızda sayısız kayak merkezi fotoğrafı görmeye başladık. Bu da demek oluyor ki moda arenasının belki de en eğlenceli ve kural tanımaz alanına kayak modasına doğru hepimizin göz kırpması gerekiyor. İnsanların çocukluklarındaki kadar eğlenebildiği, hayattaki pozisyonu ne olursa olsun düşüp kalkarken gülebildiği, üst üste kıyafetler, kasklar ve gözlükler arasında gülebildiği, istediği kadar saçmalayabildiği bir yer olması nedeniyle güzeldir kayak merkezleri... Herkes bir şekilde eşitlenir. Ne de olsa kayak merkezlerinde herkes tüm gün spor yapar, kendisini iyi hisseder, vücudunu iyi hisseder, sosyalleşirken zorluk da yaşamaz. Dediğim gibi sosyal medyamız da birkaç haftadır kayak kombinleriyle dolmuş taşmışken doğal olarak kayak modası üzerine yazı yazmanın tam zamanı...Kayak sonrası yapılan barbekü partileri, çıtır çıtır yanan bir şömine karşısında yenilen akşam yemekleri, sadece içimizi değil sohbetimizi de ısıtan sıcak çikolata... Renkli ve neon kıyafetler günlük stilinize hitap etmiyor olabilir. Fakat kayak tatilinizde istediğinizi giyme konusunda özgürsünüz. İşin püf noktası ise konfor alanınızı kısıtlamayan şık kıyafetleri bulmakta. Tarafınızı seçmekte özgürsünüz. Klasik bir şıklığı da tercih edebilirsiniz, iddialı kombinlerle ya da bol logolu tasarımlardan yana da şansınızı deneyebilirsiniz. Haydi gelin o zaman hep beraber yakından bakalım kayak tatilinin püf noktalarına.Kabul edelim kayak tatili için iyi bir bütçe ayırmanız gerekiyor ve detay detay oldukça çok parçayı satın almanız gerekiyor. Birkaç iyi kazak, birkaç sweat shirt, termal alt ve üst içlikler, polarlar, termal taytlar, kayak ceketi, kayak pantolonu, kar botu, çoraplar, otel içinde giyeceğiniz spor ayakkabısı ve diğer parçalar ve diğer aksesuvarlar... Bu durumda kiralama, iyi ve uzun bir parçaya uzun süreli yatırım yapmak kadar diğer parçaları daha uygun fiyatlı noktalardan tedarik etmekte fayda var. Tchibo bu konuda iyi bir kaçış noktası. Decathlon da aynı şekilde. Defacto, Koton, LCW, Zara, H&M, Oysho gibi markalardan 3 bin liranın altında kayak pantolonu, kayak ceketi ve bazı kayak ihtiyaçlarınızı tedarik edebilirsiniz.Kayak merkezinde tedarik edebileceğiniz kayak, baton ve board, özel kayak gözlüğü ve eldiveni gibi parçaların dışında kalan tüm parçaları yanınızda getirmeniz gerekiyor aslına bakarsanız ağırlıklı olarak. Bazı merkezlerde kayak pantolonu, kayak ceketi, termal üst ve alt içlik, termal çorap, boyunluk, bere gibi parçaları da yine kiralayabilirsiniz. Ya da artık çoğu otelin içinde bulunan alışveriş noktalarında doğrudan eksik parçalarınızı satın da alabilirsiniz. Dediğimiz gibi aslına bakarsanız tüm iş bütçe, organizasyon ve kayak tatiline ne kadar gönül verdiğinize göre değişecektir... Eğer tek bir parça iyi bir şeyler satın almak istiyorsanız Bogner, Moncler ya da Rossignol gibi iyi spor markalarından bir kayak ceketi satın alın derim ben. Siyah, kırmızı ya da beyaz renkli olan böyle bir parçayı yıllar boyunca giymeniz garanti...Yıllardır akıllı ve mantıklı bir alışveriş tarzını destekliyorum. O yüzden baştan söylemek gerekirse özellikle döviz kurlarındaki değişimler nedeniyle klasik kayak markalarının fiyatları oldukça yükselmiş durumda diyebilirim. Tek tek, parça parça her bir ürüne bakmadan önce tam da bu nedenle kiralama platformlarına şöyle bir göz gezdirmenizi önereceğim. Kayak eldiveni, kar botu, termal içlik, bere, kazak, polar, yelek, şal, bel çantası gibi aksesuvarları ve daha görünür parçaları bu platformlar üzerinden kiralayabilir, lüks markaları bu şekilde kombininize ekleyebilirsiniz.Her türlü alışverişte insanın ne yazık ki en çok kafasını karıştıran detay renga- rengarenk, desenli, son dönemde popüler olan renk, parçalar arasında neyi alacağına karar verememek oluyor. Bu nedenle özellikle kayak tatili gibi kesinlikle oldukça yüklü miktarda para harcayacağınız bir konu söz konusuyken hatalı davranma ve anlık trendlerin peşinden koşma şansınız ne ya- yazık ki yok. Kabul etmelisiniz ki klasik bir zık renk skalasından giderseniz, alacağınız tüm parçaları oldukça rahat bir şekilde yıllarca giyeceksiniz. Hatta belki kar yağdığında şehirde bile kar yağdığında giyme şansınız olabilir. Bu nedenle siyah, beyaz, krem, kırmızı gibi ana renkleri esas para harcayacağınız ana parçalar için harcayın oul r mu... Diğer parçalar için arada daha renkli, fosforlu, desenli parçalar seçebilirsiniz. Bere, eldiven, şal, çorap ve içliklerde renk ve desen hakkı- hakkınızı kullanmanızı önerriim.❙Kayak tatiline uygun kıyafetler: Su geçirmez kayak ceketi ve pantolon, termal içlikler, su geçirmez kayak eldivenleri, kalın çoraplar, bere, atkı, kar maskesi ve güneş gözlüğü, kış mevsimine uygun kazak, pantolon gibi günlük giysiler ve pijama. ❙Kayağa uygun ayakkabılar: Su geçirmez kar botları veya kış spor ayakkabıları. ❙Kayak ekipmanları: Kask, kayak malzemeleri, kayak gözlüğü (bunlar tesislerden kiralanabilir)Kişisel bakım ürünleri: Güneş koruyucu krem, el, yüz ve vücut içi nemlendirici krem, ilk yardım ürünleri ve temel ilaçlar, diş fırçası ve diş macunu.Moon Boot'lar, Ugg'lar, Bogner'ler ayaklarınızdan çıkmayacak. Outdoor markalarından da yine kayak ve kayak sonrası için ihtiyaç duyabileceğiniz parçaları satın alabilirsiniz. Ya da hızlı giyim markalarının hazırladığı koleksiyonlarda iddialı kazak, ceket, polar gibi parçalarla güneşin tadını çıkarabilirsiniz.