Tarihe imza atan kadın pilot

Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen 2024 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın sezonu Körfez Yarış Pisti'nde tamamlandı. Kalabalık bir izleyici kitlesi tarafından heyecanla takip edilen eşleşmeler sonunda Berfu Tutumlu birinci, Ertekin Tenekeci ikinci ve Özge Kılcı Bağ da üçüncü olarak podyuma çıkmaya hak kazandı. Erkek pilotların domine ettiği drift şampiyonasında Özge Kılcı Bağ, kürsüye çıkmayı başaran ilk kadın oldu. Babası lastik, kendisi araç tamircisi; beraber çalışıyorlar. Çocukken oyuncakları babasının dükkanına gelen otomobillermiş.Çocukluk yıllarıma dayanıyor. Annem ve babam motor sporlarına ilgi duyan, bu sporları izlemeyi seven bireylerdi.Onların ilgisi benim de otomobillere ve motor sporlarına olan sevgimi perçinledi. Kendime ait ilk aracımla sürüş teknikleri eğitimi alarak bu serüvene başladım. Sonra ralli sporuna yöneldim. Ancak bir süre sonra rallinin bana heyecan vermediğini fark ettim. Bu süreçte drift sporunu keşfettim ve anladım ki aradığım adrenalin tam da burada! Drift benim için bir tutkuya dönüştü ve bunun peşinden gitmekten hiç vazgeçmedim.Profesyonel olarak 13 yıl boyunca hentbol oynadım. Hem A Milli hem de B Milli Takım'da yer aldım. Hentbol, disiplin, dayanıklılık ve takım ruhu gibi motor sporlarında da faydasını gördüğüm, özelliklerimi geliştiren önemli bir deneyimdi. Sporun hayatımda her zaman büyük bir yeri oldu ve bu tutkumu motor sporlarına taşımaktan büyük mutluluk duyuyorum.Ben sporun kadın veya erkek diye ayrılmaması gerektiğine inanıyorum. Başarıya ulaşmak için en önemli şey tutkuyla çalışmak, yeteneklerin üzerine gitmek ve doğru bir hedef koymak. Eğer bir işi seviyor ve gerçekten istiyorsanız, başaramayacağınız hiçbir şey yok. Drift sporunda ilk kez kürsüye çıkan kadın pilot olmak benim için büyük bir gurur, ancak bu daha başlangıç. Kadınların motor sporlarında daha görünür hale gelmesi için elimden geleni yapmaya devam edeceğim.Bu durumu eşit şartlarda bir mücadele fırsatı olarak görüyorum. Drift pistinde, cinsiyetten çok pilotların yetenekleri, araç hakimiyetleri ve yarış stratejileri ön planda. Kadın ya da erkek fark etmeksizin hepimiz bu spora gönül verdik ve profesyonelce yarşıyoruz. Bu denge, motor sporlarını daha da özel bir yere koyuyor.- Drift sporunu ikimiz de çok seviyoruz ve bu ortak tutkumuz bizi birbirimize daha da yakınlaştırıyor. Eşimle drift sporundan önce tanışmıştık. Ancak bu sporu birlikte yapıyor olmak bizim için ayrı bir keyif. Pistlerde birbirimizi desteklemek ve aynı heyecanı paylaşmak, bu sporu daha da özel kılıyor.Aşkı driftte bulduk diyemesek de ortak aşkımızın drift olduğunu söyleyebilirim.- Kesinlikle isterim. Motor sporları benim hayatımda çok özel bir yer tutuyor ve bir çocuğun da aynı heyecanı yaşamasını görmek harika olurdu.Ancak bu tamamen onun tercihine bağlı. Kendi tutkularını bulması en önemli şey.- Çok küçük yaşta motor sporlarına gönül vermiş bir yetenek. Onun gelişimini izlemek gerçekten heyecan verici. Hangi branşı seçerse seçsin, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Şimdiden büyük bir potansiyele sahip.- Profesyonel bir driftçi olarak, driftin sadece özel pistlerde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Trafik bir spor alanı değil ve burada drift yapmaya kalkışmak hem kişinin hem de çevresindeki insanların hayatını tehlikeye atar. Drift gibi teknik ve risk içeren sporlar için özel olarak hazırlanmış pistler var ve bu pistlerin kullanılmasını şiddetle öneriyorum. Hem güvenliğiniz hem de çevre güvenliği için...- Ebeveynlere, çocuklarının yeteneklerini göz ardı etmemelerini ve onları desteklemelerini öneriyorum. Motor sporlarına ilgi duyan gençlere de bu tutkularını profesyonel alanlarda sürdürmelerini tavsiye ederim. Doğru eğitim ve doğru ekipmanla her şey mümkün. Bu sporun hem eğlenceli hem de disiplin gerektiren bir yönü var ve bu, gençler için büyük bir fırsat.- Bu, antrenman ve yarış sezonunun yoğunluğuna göre değişiklik gösteriyor. Ancak bir ortalama vermek gerekirse, yılda yaklaşık 400-450 lastik harcadığımı söyleyebilirim. Drift sporunda lastikler, performansın ve güvenliğin temel taşlarından biri. Dolayısıyla bu harcama kaçınılmaz oluyor.