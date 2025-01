7/24 şehirde yaşam

Klasik Türk müziği keyfi

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, yeni yılın ilk konserinde şef Mehmet Hulusi Yücebıyık yönetiminde, Evcara ve Muhayyer makamlarından eserlerle müzikseverlerin huzuruna çıkıyor. Konserin birinci bölümünde klasik Türk müziğinin önde gelen bestekârlarından Küçük Mehmet Ağa'nın beste, ağır semai ve yürük semaiden oluşan takımıyla klasik üsluptaki iki şarkı yer alıyor. Konserin ikinci yarısında solist Bekir Ünlüataer, neoklasik döneme ait dört eserle sahne alacak. Muhayyer makamından şarkılarla sona erecek olan konser yarın 11.30'da AKM Tiyatro Salonu'nda.





İsveç'in melankolik sesi geri sayımda

İsveç'in dünyaca ünlü melankolik sesi Jay-Jay Johanson 3 konser için ülkemize geliyor. Melankolik sesi ile dikkat çeken ve ülkemizde de çok sevilen sanatçı, Epifoni organizasyonuyla düzenlenecek konserlerde hayranlarıyla buluşacak. Şarkıcı 6 Şubat'ta İzmir'de, 7 Şubat'ta Ankara'da 8 Şubat'ta da İstanbul'da sahne alacak. Sanatçının konser biletlerine ilgi yoğun, elinizi çabuk tutmakta fayda var.





Hilye-i Şerîfeler görücüye çıktı

Yıldız Holding, sanat koleksiyonundaki nadide eserleri toplumla buluşturmaya devam ediyor. Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu'nda yer alan hilye-i şerifeler, Aşkın Sûreti Hilye-i Şerîfeler isimli kitapta bir araya getirildi. Kitaptaki eserlerden oluşan sergi de Çamlıca'da ziyarete açıldı. Yoğun ilgi gören açılışa İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin de katıldı. Yazar ve sanat danışmanı İbrahim Ethem Gören tarafından 10 ay süren titiz bir çalışmanın ardından yayına hazırlanan Aşkın Sûreti Hilye-i Şerîfeler kitabında 35 sanatçının kaleminden 47 hilye-i şerife yer alıyor. Sergi ise 28 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.





29 sanatçıdan 89 eser

Resimden heykel ve fotoğrafa uzanan geniş bir yelpazede sanatın farklı formlarını bir araya getiren Art'n Palazzo sergisi bu yıl ikinci kez sanatseverlerle buluşuyor. Ekrem Yalçındağ, Devrim Erbil ve Ergin İnan gibi ünlü sanatçılarla Türk resim sanatının usta isimleriyle teknik zenginlikleri ve çarpıcı çalışmalarıyla adlarından söz ettiren genç ve yetenekli sanatçıları bir araya getiren sergi 20 Mart'a kadar Kartalkaya'da devam edecek. 29 sanatçıya ait 89 eserin görücüye çıktığı sergide ayrıca tüm eserler sanatseverler için satışa açık olacak.





Tiyatro ve müzik bir arada

Barış Manço'dan The Beatles'a, Ajda Pekkan'dan Frank Sinatra'ya uzanan geniş repertuvarıyla tüm zamanların en sevilen pop, rock ve caz şarkılarını interaktif bir sahne şovuna dönüştüren Sing With Brothers, 22 Ocak'ta Komedi Kulüp by Brothers sahnesinde eğlenceyi zirveye çıkarmaya geliyor. Arda Aydın, Mert Yavuzcan, Anıl Altınöz ve İlham Erdoğan gibi dört yetenekli isim; tiyatro, oyunculuk ve şarkıcılık maharetlerini sahnede birleştirerek unutulmaz bir gece sunuyor.

Toprağın Teni'nden yansıyanlar

Çukurova bölgesinde gerçekleştirdiği sanat projeleriyle adından söz ettiren KUN Art Space yeni sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Ezgi Bakçay'ın küratörlüğünü üstlendiği Toprağın Teni adlı sergi, Mezopotamya ve Çukurova'da yaşamış ve üretmiş, oradan beslenmiş ve esinlenmiş sanatçıları bir araya getirerek, toprağın ve insanın iç içe geçmiş hikâyelerini keşfetmeye davet ediyor. 43 sanatçının eseri 8 Şubat'a kadar Adana Seyhan Çırçır Sanat Merkezi'nde görülebilir.