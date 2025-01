Bu daha başlangıç

Üç yaşında bir çocuk düşünün, kendisine alınan boyalar ve tuvallerle masanın başına oturmuş, çizip duruyor. Anne de -herkesin aşina olduğu- Vivaldi'den Dört Mevsim'i açıyor arka fona... Mütevazı, efendi ve çalışkan bu çocuğun adı Can Saraç... Not edin demeyeceğim zaten önümüzdeki yıllarda dış basında çıkan haberlerle adını sıkça duyacaksınız. Henüz 16 yaşında 2023'te İtalya'nın "Arturo Benedetti Michelangeli" ödülünü alıp büyük sükse yapan Can'ımız bu hafta içinde de 2025 ICMA Discovery Award ödülüne layık görüldü. Avrupa'nın en prestijli klasik müzik ödüllerinden birini 16 ülkeden 20 önde gelen klasik müzik medya kuruluşunun temsilcilerinin oluşturduğu jüri üyeleri veriyor. Can Saraç'a ulaşıp duygularını öğrenmek istedik.

Haberi aldığımda Almanya'da dersteydim. Telefonuma gelen mesajı gördüğümde inanılmaz sevindim ve hemen hocamla paylaştım. Üzerimde emeği çok büyük olduğu için bu başarıdaki rolü çok kıymetli. O da çok mutluydu, gerçekten özel bir andı.

Discovery Award, sadece bir ödül değil, aynı zamanda bir dönüm noktası. Üç yıldan fazla süredir bursiyeri olduğum ve dünyanın en prestijli klasik müzik akademilerinden biri olan "Musikakademie in Liechtenstein" tarafından, akademideki birçok üstün yetenekli öğrenci arasından seçilmek ve aday gösterilmek benim için başlı başına bir gurur kaynağıydı.

İtalya'da, hayranlık duyduğum piyanist Arturo Benedetti Michelangeli'nin adını taşıyan bir ödül kazanmak beni çok mutlu etti. Bu başarıyı, kendimden yaşça büyük piyanistler arasından sıyrılarak kazanmış olmak da benim için ayrı bir gurur.

Discovery Award (Keşif Ödülü) uluslararası tanınırlığımı artırma yolunda büyük bir adım oldu. Gelecekte kariyerim için çok değerli fırsatlar sunacağına inanıyorum. Ayrıca ülkemi bu ödülle temsil etmiş olmak benim için büyük bir mutluluk kaynağı. Mart ayında Almanya'da düzenlenecek ICMA ödül töreni ve gala konserinde Düsseldorf Senfoni Orkestrası'yla sahne alacağım için de büyük bir heyecan içindeyim.

Küçük yaşlarımdan beri disiplinli ve bilinçli bir şekilde piyano çalışmaya alıştım. 13 yaşında Almanya'daki okulumu kazandığımdan beri de sürekli seyahat ediyorum. Zaman yönetimi bazen zor oluyor ama arkadaşlarım da ailem de beni hep destekliyor. Elbette yorgun hissettiğim zamanlar oldu ama pes etmeyi hiç düşünmedim. Çünkü piyano çalmak benim hayatımın en önemli parçası, başarmak istediğim çok şey var ve bu beni her zaman çalışmaya geri döndürüyor.