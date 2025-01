7/24 şehirde yaşam

Aslan Kral ödüllü müzikleriyle sahnede

Efsanevi animasyon filmi The Lion King (Aslan Kral), 30. yılını büyüleyici bir atmosferle kutluyor. 1994 yapımı orijinal animasyon film Afrika savanalarında bir kralın doğuşuna tanıklık ediyor. Simba'nın cesaret, dostluk ve kendini keşfetme yolculuğunu anlatan bu unutulmaz hikâye, canlı orkestra performansı eşliğinde dev beyaz perdede yeniden hayat buluyor. Efsane Elton John, söz yazarı Tim Rice ve besteci Hans Zimmer gibi isimlerin bir araya gelerek film için oluşturduğu müzikler bu kez canlı orkestrayla dinleyiciyle buluşacak. Piu Entertainment'in Movies in Concert etkinlikleri kapsamında Aslan Kral, yarın akşam İstanbul Volkswagen Arena'da, 2 Şubat'ta ATO Congresium Ankara'da 85 kişilik canlı orkestra eşliğinde gösterilecek. Besteci Hans Zimmer'in filmde yer alan Oscar ödüllü müzikleri, İstanbul Film Orkestrası tarafından canlı olarak çalınacak. Orkestra Grammy adayı genç besteci ve orkestra şefi Esin Aydıngöz tarafından yönetilecek. Yaklaşık 110 dakika sürecek konser sırasında film, orijinal İngilizce seslendirmeyle Türkçe altyazılı olarak gösterilecek. Öte yandan Piu Entertainment Yönetici Ortağı Cemil Demirok Movies in Concert etkinliklerinin Şubat'ta Geleceğe Dönüş, Mart'ta Yüzüklerin Efendisi İki Kule, Nisan'da Harry Potter ve Feslefe Taşı ile devam edeceğini açıkladı.



Zamansız bir başyapıt: La Traviata perde açıyor

Giuseppe Verdi'nin Alexandre Dumas'nın 1848 yılında kaleme aldığı Kamelyalı Kadın romanından hareketle bu eşsiz hikâyeyi operatik bir başyapıta dönüştürdüğü La Traviata, opera tarihinin en çok sahnelenen ve hayranlık uyandıran eserlerinden biri olarak tahtını koruyor. Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Recep Ayyılmaz'ın sanatın tüm dallarından yararlanarak ortaya çıkardığı yorumu ile sahneleyeceği La Traviata, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 29, 30 Ocak ve 1 Şubat'ta AKM'de seyirciyle buluşacak. Aşkı için büyük acılar çeken ve fedakârlık yapan eserin baş kahramanı Violetta Valery'nin dram dolu ve ilgi çekici hayatını izlemek için elinizi çabuk tutmanızda fayda var.



Frida Kahlo'nun Günlükleri yeniden İstanbul'da

Özgün otoportreleri, çektiği acılar, acı karşısındaki cesareti ve inatçılığı, tutkulu aşkı, sıra dışı yaşamı ve sanatıyla yirminci yüz yılın en önemli kadın ressamlarından biri olan Frida Kahlo'nun kişisel günlüklerinden esinlenerek hazırlanan Frida Kahlo'nun Günlükleri sergisi gördüğü yoğun ilgi üzerine Atatürk Kültür Merkezi'nde yeniden kapılarını açtı. Frida Kahlo'nun kişisel günlüklerinden esinlenerek hazırlanan dünyadaki ilk sergi olma özelliğini taşıyan sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında İstanbul ve Antalya'da sanatseverlerle buluşmuştu. Sergiyi iki ayda 75 bin kişi ziyaret etmişti.



Tekfen Filarmoni Orkestrası'ndan konser serisi

Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası, yeni yılın ilk konserlerinde klasik müzik repertuvarının sevilen eserlerini seslendirecek. Rus piyanist Denis Kozhukhin'in eşlik edeceği orkestra, 28 Ocak'ta İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon'da, 29 Ocak'ta ise CRR'de konser verecek. Topluluk, 31 Ocak'ta Taşkent'te Palace of International Forums'da, 1 Şubat'ta da Semerkat Viloyatı Musiqali Drama Teatri'de müzikseverlerle bulaşacak.



İki sergi 12 sanatçı

Sanatsal ifadesinde insan ve mekân arasında kurulan güçlü bağa odaklanan Özlem Yenigül'ün ilk kişisel sergisi, Her Yerde Ev Olma Arzusu ve Anna Laudel İstanbul'un, 11 sanatçının üretimlerini bir araya getirdiği yeni karma sergisi Baskı Noktası, 2 Mart'a kadar ziyaretçilerini bekliyor. Baskı Noktası izleyicisini dinginlik, derinlik ve emek odaklı bir deneyime davet ederken Yenigül'ün ilk sergisi, mekân, kişisel tarih ve bireyin yakın çevresindeki nesnelerle kurduğu ilişkiler üzerinden aidiyet kavramını ele alıyor.



Urla'da tema Özgürlük

Norm Sanat, bu yılın ilk sergisini Urla'da sanatseverler ile buluşturdu. Geçtiğimiz hafta Urla Aryom Kültür ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açan Özgürlük isimli sergi, 20'den fazla sanatçının eserlerine ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Gültekin Yıldız'ın üstlendiği sergi yarın akşama kadar gezilebilir.