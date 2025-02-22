7/24 şehirde yaşam

Atatürk ve Latife Hanım'ın hikayesi yeniden sahnede

Olten Filarmoni Orkestrası, Mustafa Kemal ve Latife'nin dokunaklı hikâyesini müzik ve dansın eşsiz uyumuyla sahneye taşımaya devam ediyor. Tarihin dönüm noktalarından birini anlatan Kemal ile Latife Danslı Anlatımı isimli bu özel performans, ilk gösterimindeki büyük ilginin ardından, 24 Şubat'ta Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yeniden izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Tolga Taviş'in yönetimindeki Olten Filarmoni Orkestrası'na, Burcu Sürmeli Borovalı'nın koreografisiyle İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları eşlik ediyor. Gösteride, Cemal Necip Gürel'in yazdığı metni Hakan Gerçek seslendirken; Zübeyde Hanım, Salih Bozok, Fevzi Çakmak, İsmet İnönü ve Fahrettin Altay gibi önemli karakterler canlandırılarak, dönemin tarihi zenginliği de vurgulanıyor.





Zekai Dede'nin hatırasına

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği tarafından sahneye konulan Zekai Dede 200 Yaşında konseriyle yarın sanatseverleri ağırlayacak. Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Mehmet Güntekin yönetimindeki konserini, 200'üncü doğum yıldönümünde büyük bestekâr Zekâi Dede'nin hatırasına adamak üzere hazırladı. Solist Aynur Ezgi Yüksel'in, Zekâi Dede'nin odağında olduğu müzik çevresine ait eserlerle sahne alacağı konserin saz solistleri, Cumhurbaşkanlığı Korosu'nun en genç nesline mensup olan İremnur Yaşar, Caner Can, Can Gülbal, Gökhan Filizman ve Gökhan Sığırtmaç ise Türk saz musikisinin iki seçkin eserlerini icra edecekler.

Ankara'da Aşk Masalı

Türk Müziği'nin usta kanun sanatçısı, besteci Göksel Baktagir ile Ankara Devlet Türk Dünyası Müzik Topluluğu ses sanatçısı Çiğdem Gürdal, Göksel Baktagir Besteleri – Aşk Masalı adlı özel konser programıyla müzikseverlerle buluş unutulmaz bir sanat akşamı yaşamaya hazırlanıyor. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sazlarının da eşlik edeceği konser 25 Şubat akşamı gerçekleşecek.





Keskin'in Cimri'sini görmeyen kalmasın

Semaver Kumpanya'nın 7 sezon boyunca kapalı gişe oynayan, Moliere'in ünlü eseri Cimri 28 Şubat'ta Fişekhane'de sahnelenecek. Tansu Biçer'in yorumu ve Serkan Keskin'in çok konuşulan Harpagon performansıyla seyirci ile buluşan oyunda, seyirci belli bir zümreye bakmakla bir genelleştirmeye bakmak arasındaki pencereden birçok insanın ve ailelerin iç ve dış yapısına bakacak, garip rastlantılara tanık olacak.





Turne İstanbul'da sonlanıyor

Son çıkardığı Misket adlı şarkısıyla adından bahsettiren Melis Fis, sekiz şehirlik Türkiye turnesini yarın İstanbul'da sonlandırıyor. 11 Şubat'ta Şanlıurfa'da başlayan turne Malatya, Elazığ, Kayseri, Kastamonu, Tokat, Çorum ve Sivas'la devam etmişti. Fis, yarın akşam Zorlu PSM'de sevilen şarkılarını seslendirecek.



Bir Koleksiyoner Hikâyesi

Yapı Kredi bomontiada, bugün Bir Koleksiyoner Hikâyesi sergisinin hazırlık sürecini ve küratöryel aşamalarını ele alan, Sıla Ünlü İntepe imzalı Taviloğlu Koleksiyonu Sergi Kurulum Belgeseli gösterimine ev sahipliği yapıyor. 30 Mart'a kadar sürecek olan serginin hazırlık sürecine dair derinlemesine bir bakış sunan belgesel gösteriminin ardından, Taviloğlu Koleksiyon yöneticisi Neslihan Muratbeyoğlu Aktürk, serginin eş küratörleri Derya Yücel ve Marcus Graf ile bir söyleşi gerçekleştirecek.



Tesirli Karşılaşmalar

Bağımsız sanatçılara dinamik bir platform sunan ve ortak üretimi teşvik eden offgrid art project, Daire Sanat işbirliğiyle gerçekleştirdiği Tesirli Karşılaşmalar sergisiyle kapılarını sanatseverlere açtı. Konuk sanatçı programına seçilerek atölye programını tamamlayan sanatçılardan Can Memişoğulları ve Aslıhan Mumcu ile Beyza Durhan'ın kurucusu olduğu KovanProject'in ekoloji, sanat ve teknolojinin kesişiminde ürettikleri eserleri 28 Mart'a kadar görmek mümkün.