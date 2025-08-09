Görücü gelmeden köpükler şahlanıyor

Türkiye kültüründe önemli bir yeri olan ve '40 yıl hatırı ' Türk kahvesini yapmak için gelin adayları, görücü öncesi kurs alıyor. Diyarbakır'da, açılan kursta damat ve kaynana beğensin diye gelin adaylarının da olduğu birçok mesleğe sahip kadınlar, en iyi kahveyi nasıl yapacaklarını ustalarından öğreniyor.Günün yorgunluğunu atmak, dostlarla sohbet etmek ya da sadece keyif yapmak için tercih edilen kahve, yazın sıcağında bile vazgeçilmez içecek olmaya devam ediyor. Üstelik artık yalnızca sıcak haliyle değil, soğuk versiyonlarıyla ve hatta dondurmaların üzerinde bile yerini alıyor. Ancak kahve denilince Türkiye'de akla gelen ilk içecek, kuşkusuz adını da taşıyan Türk kahvesi oluyor. Kahvenin Osmanlı kültüründe de önemli bir yere sahip olduğu bilinirken, Diyarbakır'ın Yenişehir Halk Eğitim Merkezi'nde açılan "Kahve Yapımı ve Sunumu" kursu, bu geleneksel içeceğe ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi. Kimi kursiyer, kahveyi hobi olarak öğrenmek isterken, kimisi barista olma hayaliyle geliyor. Üç ay süren kursa katılan 25 kişi, hem geleneksel hem de modern kahve yapımı tekniklerini öğreniyor, öğrendiklerini pratikle pekiştiriyor.Kursun kadınlar arasında en çok konuşulan kısmı ise "isteme kahvesi" oluyor. Çünkü kursa, gelin adayları da katılıyor. Bu amaçla gelen Gamze Ünye, "Kursa, görücüler gelecek diye başladım. Amacım, görücülere iyi bir sunum ve kahve yapmak İlk becerimi damat ve ailesine göstermek istedim. Artık sadece Türk kahvesi değil, dünya kahvelerini de yapabiliyorum. İleride bu işi profesyonel olarak yapmak, barista olmak istiyorum" dedi.Aynı zamanda hemşire olan Didem Demircan da "İstemeye geldiklerinde özel bir nişan tepsisi hazırlamıştım. Kurs sayesinde güzel bir sunum yaptım" dedi. Cahide İşyok ise, "Kahve yapmayı seviyorum. Hem bilmediğim şeyleri öğrenmek hem de hobi edinmek için halk eğitim kurslarına katılıyorum. Boş vakitlerimizi kaliteli değerlendirmek için güzel bir fırsat oldu" dedi.Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Tahir Yılmaz da, kursun amacını, "Öğrencilerimiz buraya meslek edinmek, boş zamanlarını daha kaliteli geçirmek ya da sadece bir hobi edinmek için geliyor. Kahvenin kültürel değerini yaşatmanın yanı sıra, onlara istihdam kapısı da açıyoruz" diye anlattı.Kahve sadece bir içecek değil, aynı zamanda bir kültür. Özellikle Türk kahvesi; hazırlanışı, sunumu ve içimiyle başlı başına bir ritüel. Soğuk suyla karıştırılıp orta ateşte üç dakika kaynatılan, bol köpüklü haliyle sunulan Türk kahvesi, mutfakların olmazsa olmazı olmaya devam ediyor. Kurs süresince sadece Türk kahvesi değil, dünya genelinde ün kazanmış birçok kahve çeşidi de hazırlandı. Soğuk ve sıcak kahveler süslenerek sunuma hazır hale getirildi. Yanına yakışan ikramlıklar eşliğinde kahveler servis edildi. Kurs, sadece kahve yapımını öğretmekle kalmadı, aynı zamanda katılımcıların sosyalleşmesine de olanak tanıdı.