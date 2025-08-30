7/24 şehirde yaşam

Zaferin şehri Çanakkale'de festival havası

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 10. durağı bu yıl Çanakkale oluyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı kutlamalarıyla başlayacak festival, 7 Eylül'e kadar sürecek. Antik Troya'dan Gelibolu'ya, Aynalı Çarşı'dan Bozcaada'ya kadar tarih, kültür ve doğayı bir arada sunan, zaferin, direnişin ve bağımsızlığın sembol şehri Çanakkale, dokuz gün boyunca şehrin dört bir yanına yayılan 34 farklı noktada toplam 400 etkinlikle unutulmaz bir festival deneyimi yaşatacak. Buray, Ferhat Göçer, Ersay Üner, Suzan Kardeş & Serkan Çağrı, Bengü gibi isimlerin konser vereceği festival kapsamında birbirinden özel sergiler sanatseverlerle buluşacak. Çağdaş Filistin sanatından çarpıcı bir seçki sunan Hâlâ Yaşıyorum sergisiyle Teğmen İbrahim Naci'nin Çanakkale Cephesi'nden tuttuğu günlüklerinden oluşan Allahaısmarladık: Çanakkale Savaşı'nda Bir Şehidin Günlüğü sergisi öne çıkan sergilerden. Çocuklar için tiyatrodan bale ve müziğe, çizgi film karakterlerinden kültürel miras atölyelerine kadar dopdolu bir program sunan festivalde bu akşam TCG Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizcimiz için Nara Burnu'nda özel bir Saygı Dalışı, 4 – 7 Eylül'de ise Anadolu Hamidiye Tabyası'nda Çanakkale Anı Dalışı gerçekleştirilecek.



86 yaşındaki efsane sahnede

Dünyaca ünlü Fransız sanatçı Enrico Macias, yıllar sonra istanbul'da. Kültürel mirası, duygusal ezgileri ve Akdeniz ruhunu sahneye taşıyan 86 yaşındaki efsane, 5 Eylül gecesi, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda unutulmaz şarkılarıyla dinleyicileri zaman yolculuğuna çıkaracak.



Müzede sahne zamanı

Sabancı Vakfı'nın ana desteğiyle uzun yıllardır devam eden Gösteri Sanatları Günleri, sanat yönetmenliğini Ayşe Draz'ın üstlendiği çok katmanlı programıyla, farklı disiplinleri bir araya getiriyor. Gösteri sanatlarının duyular arası geçişkenliğine odaklanan bu yılki Müzede Sahne, Karşılaşmalar ve Ötesi temasıyla, 4-7 Eylül tarihleri arasında Sakıp Sabancı Müzesi'nde izleyiciyle buluşacak. Ana sahne programında; sezonun öne çıkan yapımlarından olan geleceğe dair ihtimalleri ironik ve şiirsel bir dille yorumlayan Yarın Belki de, Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülünü alan ve aile içi şiddeti bir kadının hayat hikâyesi üzerinden ele alan Kızlar ve Oğlanlar uluslararası prestijiyle öne çıkan L'Addition yer alıyor.



Ayvalık'ta 'düğüm yok bağ var'

Haziran ayında İstanbul'daki Kalamış'ta yoğun ilgiyle karşılanan Art on the Boat festivali, şimdi rotasını Ayvalık'a çeviriyor. Bu kez 6 Eylül Cumartesi günü Ayvalık'taki marinada gerçekleşecek etkinlik; "Düğüm yok, bağ var" yaklaşımıyla katılımcılara özgün bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Uluslararası dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu, ünlü Ressamlar Haluk Tuğcu ve Pınar Tuğba Biçmen gibi isimlerin katılacağı etkinliğin finalini ünlü şarkıcı Suat Suna yapacak.



Ünlü sanatçılar Afyon'da

Türkiye'nin en büyük entegre spor ve gençlik etkinliği NG Afyon Motofest, bu yıl 3 – 7 Eylül 2025 tarihleri arasında kapılarını açıyor. Dünya Motokros Şampiyonası MXGP TÜRKİYE ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek festival, Afyonkarahisar'da beş gün boyunca müzik, spor ve eğlenceyi bir arada sunacak. Ayna, Mela Bedel, Motive gibi isimlerin sahne alacağı programda ustalara vefa konuğu olarak Hakkı Bulut da sevenleriyle buluşacak. Festivalin kapanışını ise 7 Eylül'de iki ünlü sanatçı Kubat ve Funda Arar yapacak.



Boğazda caz keyfi

Gün batımında İstanbul Boğazı'nın ortasında balık ekmek eşliğinde caz dinlemeye ne dersiniz? Yaklaşık 25 yıldır Kahvaltıda Caz, Ramazan'da Caz ve Balık Ekmek Caz gibi projelerle caz gündelik hayatın bir parçası oldu. Şimdi de caz, Balık Ekmek 15 yıl aradan sonra yeniden İstanbul Boğazı'na taşıyor. Emin Fındıkoğlu Orkestrası'nın Bebek'ten kalkan teknede balık ekmek eşliğinde verdiği konserle dün başlayan caz serisi 5 Eylül'de Moskovalı piyanist Riad Mammadov Trio ve 12 Eylül'de Macar piyanist Peter Sarik Trioile devam edecek.



Derin Yansımalar

Offgrid art project, 04 Eylül – 18 Ekim tarihleri arasında, doğa, deniz, kum ve toprağın ilhamıyla yaşamın renklerini kucaklayan eserleriyle iki değerli sanatçıyı ağırlıyor. Derin Yansımalar başlıklı sergide Şebnem Kurtul ve topraktan gelen seramikle denizlerin en renkli resiflerine ve mercanlara uzanan köprüler kuran Tuba Üstel, küratör Nilgün Kıvırcık eşliğinde offgrid'de buluşuyor.