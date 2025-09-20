7 24 şehirde yaşam

Festival rüzgarı Ankara'da esiyor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve bir yandan kültürümüzü uluslararası sanat formlarıyla buluştururken, diğer yandan şehirlerimizin marka değerini artırmayı hedefleyen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki on üçüncü durağı Ankara oldu. Dün başlayan ve 28 Eylül'e kadar sürecek olan festival, 110 farklı noktada 702 etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Başkent Millet Bahçesi'nde kurulacak ana sahnede, Buray, Merve Özbey, Sinan Akçıl, Alişan, Tuğçe Kandemir, Kıraç, Bengü, Murat Dalkılıç ve Bayhan sevenleriyle bir araya gelecek. Aynı zamanda post minimalist üzik anlayışıyla uluslararası alanda adını duyuran İtalyan piyanist ve besteci Andrea Vanzo da ilk kez Ankara'da CSO Ada Sahnesi'nde konser verecek. Tiyatro oyunları ve çocuk etkinlikleriyle renklenecek festivalde sergiler de öne çıkıyor.

20. yüzyılın seksen yılı aşkın bir dönemini kapsayan önemli bir kariyere sahip olan Rus sanatçı Marc Chagall'ın hayal gücüyle örülü sanatsal dünyası, Ankara Resim ve Heykel Müzesi Arif Hikmet Koyunoğlu Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak. Gerçeküstücülük, canlı renkler ve duygusal derinlikle bezenmiş eserler, Hayallerin Ötesinde adlı sergide yer alacak. Çağdaş Türk sanatının özgün ve etkileyici isimlerinden Balkan Naci İslimyeli, İz ve Bellek sergisiyle Mustafa Ayaz Müzesi ve Plastik Sanatlar Merkezi'nde, Türk halk müziğinin unutulmaz ismi Aşık Veysel'i ve eserlerini derinlemesine keşfetme imkanı sunan Milli Kütüphane Hazineleri: Aşık Veysel sergisi ise CSO Ada Ankara'da izleyicileri bekliyor.



Klasik sanat müziğini özleyenlere

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 2025-2026 sezonunu Müstear başlıklı konserle Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) açacak. Her sezonun açılışında Türk müziğinin en büyük beste şekillerinden biri olan kâr formunda eser seslendiren koro, bu yıl 200'üncü ölüm yıldönümünde Zekâi Dede'nin müstear kârını sahneye taşıyacak. Daha önce az icra edilmiş olan bu şâheser, koro tarafından ilk kez seslendirilecek. Tanbur sanatçısı Murat Aydemir, kemençede Lütfiye Özer ve kanunda Serap Çağlayan'dan oluşan saz üçlüsü, Tanburî Cemil Bey'in eserlerini yorumlayacak. Ardından Bekir Ünlüataer, sûznâk makamından şarkılarla dinleyiciyle buluşacak. Şef Mehmet Güntekin yönetimindeki koro, konserin son bölümünde muhayyer makamından eserlerle dinleyicilere veda edecek. Konser, yarın saat 11.30'da AKM Tiyatro Salonu'nda gerçekleşecek.



Özel çocuklar için bir aradalar

Ünlü oyuncular İsmail Demirci, Melis Babadağ, Ogün Kaptanoğlu, Simge Selçuk ve Hakan Bilgin özel gereksinimli çocuklar için okul öncesi eğitim veren bir okul inşa etmek amacıyla bir araya geliyorlar. Gökhan Aracı önderliğinde hayata geçen proje kapsamında, 25 Eylül akşamı Haliç Kongre Merkezi'nde Masal Savaşçıları adlı oyun sergilenecek.



Çizgi dünyası oyunla buluşuyor

Türkiye'nin çizgi ve görsel sanatlar alanındaki en kapsamlı festivali olan İstanbul Comics and Art Festival (ICAF), bugün ve yarın Moda Cevizlik'te dokuzuncu kez sanatseverlerle buluşuyor. Oyun temasıyla düzenlenen festivalde çizgi roman, karikatür, illüstrasyon ve sokak sanatı gibi disiplinler "oyun" kavramı etrafında yeniden yorumlanıyor. Festival boyunca ziyaretçiler; çizgi roman dükkanları, yayınevleri, fanzin ve bağımsız yayınların stantlarını gezebilecek, ulusal ve uluslararası sanatçıların standlarında işlerini görebilecek.



Kadınlar için birlikte miyiz?

Amerikalı sanatçı ve eğitimci Suzanne Lacy'nin Birlikte/ Togæther başlıklı sergisi, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde açıldı. Feminist sanatın ve katılımcı, toplum odaklı performans sanatının öncülerinden kabul edilen Suzanne Lacy'nin Türkiye'deki ilk sergisi, katılımı, dayanışmayı ve birlikte öğrenmeyi bir sanat biçimine dönüştüren bu öncü sanatçının uzun soluklu üretiminden bir seçki sunuyor. Lacy'nin kariyerinin farklı dönemlerinden yapıtları bir araya getiren sergi Sabancı Vakfı'nın katkılarıyla 14 Aralık'a kadar izleyiciyle buluşacak.



Zarif Bir Kaos

Arthan Gallery'nin çatısı altında gerçekleşen Ayşe Yenel'in yeni kişisel sergisi, Zarif Bir Kaos, 20 Eylül – 11 Ekim tarihleri arasında Karaköy, tarihi Kurşunlu Han'da sanatseverlerle buluşuyor. Küratörlüğünü Arzu Eke'nin üstlendiği sergide toplamda 60 fotoğraf ve bir video art çalışması yer alıyor. Sergi, görünmez olanın izini sürerek bireysel hafıza ile kolektif bilinçaltının kesişiminde, insanın kırılganlığı ve direncini aynı düzlemde sorguluyor.



Gizli Bahçe'de buluşalım

İstanbul'da sanatın farklı disiplinlerini bir araya getiren The Stay Boulevard Nişantaşı, sonbaharı, Otmar Uras ile hayata geçirdiği yeni sergisi Gizli Bahçe ile karşılıyor. Uluslararası sanatçılar Esteban Fuentes de María, Camille Bruat ve Francesco Poiana'nın eserlerinden oluşan seçki, 17 Kasım'a dek sanatseverleri görünmeyenin ardında keşif dolu bir yolculuğa davet ediyor.