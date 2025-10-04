7/24 şehirde yaşam

Malatya'da ilk kez festival heyecanı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali ilk kez Malatya'da yaşanacak. Malatya, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, 4-12 Ekim tarihleri arasında, tam 9 gün boyunca, 42 farklı noktada yaklaşık 350 etkinliğe ev sahipliği yapacak. Festivalin bu yılki on altıncı durağı olan Malatya Ebru Yaşar, Sinan Akçıl, Altay, Resul Dindar, Sagopa Kajmer, Murat Boz ve Alişan gibi ünlü şarkıcıları sanatseverlerle buluştururken, yaban dünyasını anlatan Kuş Dünyası, hat sanatına odaklanan Adil-i Mutlak" ve Ebru ile minyatür sanatçılarını bir araya getiren Zuhurat sergilerine de ev sahipliği yapacak. Ayrıca, Ankara Devlet Tiyatrosu Öteki, Bursa Devlet Tiyatrosu Hayaletlerle Dans oyunlarıyla Malatya'da kültür sanat şöleni yaşatacak. Nurdan Albamya İnce'nin tek kişilik performansıyla sahnelenen Filistin Hakkında Konuşmalıyız da Filistin mücadelesine bir saygı duruşu sunacak.



İDSO sezonu açıyor

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), kuruluşunun 80'inci yılında 2025-2026 sezonunu 10 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de vereceği konserle açıyor. Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilecek konserde orkestrayı İtalyan şef Antonio Pirolli yönetirken, konserin solisti dünyaca ünlü Rus piyanist Nikolai Lugansky olacak. Repertuvarda Maurice Ravel'in caz esintileriyle bezenmiş Sol Majör Piyano Konçertosu ve Johannes Brahms'ın senfonik repertuvarın başyapıtlarından biri olarak kabul edilen 4. Senfonisi yer alacak.



Doğu Ekspresi yola yeniden çıktı

Tiyatro Ak'la Kara'nın büyük beğeni toplayan yapımı Doğu Ekspresinde Cinayet, üçüncü sezonuna başladı. Polisiye edebiyatın efsanevi yazarı Agatha Christie'nin unutulmaz romanından sahneye uyarlanan oyunun Yönetmenliğini Atilla Şendil ve Savaş Özdural üstleniyor. Atilla Şendil, Savaş Özdural, Romina Özipekçi, Özdemir Çiftçioğlu, Hakan Akın, Oya İnci, Ebru Karanfilci, Can Esendal, Ilgın Angın, Özgür Özdural, Hilal Yurdakul, Fatih Özacun ve Kerem Tataroğlu'nun rol aldığı oyun bu akşam Caddebostan Kültür Merkezi'nde, 10 Ekim'de ise Fişekhane sahnesinde izleyici karşısına çıkacak.



Antika tutkunlarına

Antika ve vintage tutkunları Fişekhane'nin tarihi atmosferinde gerçekleştirilecek festivalde bir araya geliyor. Dün başlayan Art & Antiques Festivali bugün ve yarın ziyaretçilerini vintage ürünlerin olduğu alışveriş stantlarından piyano dinletilerine, atölyelerden söyleşilere ve mezat/ müzayedelere uzanan özel bir yolculuğa davet ediyor.



Tanpınar'dan ilhamla

Ruzy Gallery, sanatseverleri, küratör Thom Oosterhof'un hazırladığı Formative sergisiyle karşılıyor. Uluslararası sanatçıların eserlerinden oluşan bu seçki, çağdaş sanata dair yenilikçi, sezgisel ve dönüştürücü bakış açılarını bir araya getiriyor. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "İnsanlar bile bazen tanımadıkları şeylerin yansıması olabilir." sözünden yola çıkarak, sanatçının iç dünyası ile malzemenin diyalog içinde şekillendirdiği bir yaratım sürecini odağına alan sergi 2 Aralık'a dek gezilebilir.



Yedi katta yedi sanatçı

Bağımsız sanatçılara alan açmayı amaçlayan sanat platformu ArtRedCo, yedi sanatçının özgün küratoryal kurgularıyla şekillenen Meşrutiyet 76 isimli yeni sergisini, Pera'daki tarihi binada sanatseverlerle buluşturuyor. Yedi katlı yapının her katı, izleyiciyi yedi sanatçının zihninden süzülen ve katlar arasında değişip derinleşen bir yolculuğa davet ediyor. Birlik arayışından çok, yan yana gelebilirlik fikrinden beslenen sergi 10 Ekim'e kadar sürecek.



Fransız sanatçı César Piette İstanbul'da

Günlük hayattan aldığı ilhamla dijital ortamda ürettiği eserlerinde insan ve makine iş birliğindeki çarpışmayı görsel bir şölen ile izleyicisine sunan Fransız sanatçı César Piette, küratörlüğünü Dr. Zeynep Öztürk'ün üstlendiği Collision isimli sergisiyle DG Art Project'te sanatseverlerle buluşuyor. İllüstrasyon ve video oyunları dünyasından gelen sanatçının, geleneksel figüratif resim tekniklerini günümüzün dijital dünyasıyla ustaca harmanladığı bu seçki; geleneksel resim ile dijital manipülasyonun sunduğu olanakların kesişiminde yer alıyor.