7/24 şehirde yaşam

İstanbul'da tiyatro zamanı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, düzenlenen 29. İstanbul Tiyatro Festivali, 20 Ekim'de perdelerini açıyor. Mehmet Birkiye küratörlüğünde gerçekleştirilecek festivalin açılışı, bu yıl 80. yaşını kutlayan Hollanda'nın köklü dans topluluğu Scapino Ballet Rotterdam'ı Arvo Pärt'in ruhani müziğiyle buluşturan, yıldız koreograf Marcos Morau imzalı Katedral ile yapılacak. retro-fütüristik bir dans gösterisi olan Katedral; 20-21 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak. Ardından, Fransız-Katalan topluluk Baro d'evel'in dans, sirk ve tiyatroyu harmanlayan Biz Kimiz? gösterisi 22- 23 Ekim'de, ENKA Sanat'ın katkılarıyla yine aynı mekanda sahnelenecek.

Festivalin ilk haftasında ayrıca Perulu Teatro La Plaza'nın sahnelediği, Down sendromlu sekiz oyuncunun rol aldığı Hamlet, İKSV'nin kapsayıcılık ve erişilebilirlik çalışmalarının ilk adımlarından biri olarak 24-25 Ekim'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak. 20 Kasım'a kadar sürecek festival ayrıca edebiyat uyarlamalarıyla öne çıkıyor. Édouard Louis'nin Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri, Reşad Ekrem Koçu'nun Aşk Yolunda İstanbul'da Neler Olmuş: Çerkes Rıdvan'ın Dolabı, Alper Canıgüz'ün Cehennem Çiçeği, Gustave Flaubert'in Madame Bovary'si, Goethe'nin Faust'u ve Paul Auster'ın New York Üçlemesi eserleri festival sahnesinde izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.



90. yıla özel etkinlik

Türkiye'nin kültür ve sanat hayatına yön veren en köklü kurumlarından Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, 90. kuruluş yıl dönümünü büyük bir sanat gösterisiyle kutlamaya hazırlanıyor. Bir Milletin Sesi: Işığın Yolunda 90. Yıl başlıklı özel etkinlik, 21 Ekim'de AKM'de sanatseverlerle buluşacak.

Genel Sanat Yönetmeni Ömer Faruk Belviranlı, müzik direktörü ve orkestra şefi İhsan Özer yönetiminde gerçekleşecek gösteri, Yıldız Çankaya tarafından sahneye konuluyor. 90 dakikalık bu özel performans, Mehteran Takımı'ndan Senfoni Orkestrası'na, Devlet Opera ve Balesi'nden Halk Dansları Topluluğu'na kadar birçok sanat birimini aynı sahnede buluşturacak.



Yeni sezonu açıyor

Jane Austen'ın klasik eseri Pride and Prejudice'i, Isobel McArthur'un eğlenceli bir komediye dönüştürdüğü Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey) yeni sezonu açıyor.

Murat Daltaban'ın yönettiği, Birce Akalay, Nergis Öztürk, Özge Özberk, Ayşegül Uraz ve Kardelen Arpacı'nın rol aldığı oyun 24 Ekim'de Maximum Uniq Hall'de sezonun ilk gösterisiyle seyirciyle buluşuyor.



Nostaljik müzik yolculuğu

On yıl önce bir grup dostun müzik ve tiyatroyu aynı sahnede buluşturma hayaliyle yola çıkan Sing With Brothers, İstanbul'un en uzun soluklu ve en sevilen sahne şovlarından biri haline geldi.

Profesyonel tiyatrocular Arda Aydın, Mert Yavuzcan, Anıl Altınöz ve İlham Erdoğan'ın yer aldığı solist kadroya, Orçun Tekelioğlu yönetimindeki beş kişilik canlı orkestra eşlik ediyor. Barış Manço'dan The Beatles'a, Ajda Pekkan'dan Frank Sinatra'ya uzanan geniş repertuvarıyla izleyicileri müzik yolculuğuna çıkaran ekip 24 Ekim akşamı Han Spaces Etiler'de izleyicilerle buluşacak.



Yüzüklerin Efendisi konseri

Sinema tarihinin en görkemli yapımlarından biri olan ve 11 Oscar ödülüne layık görülen Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü, epik anlatımı, güçlü karakterleri ve Howard Shore imzalı müzikleriyle şimdi sinema ve müziği buluşturan özel bir gösterimle yeniden hayat buluyor. Serinin son filmi olan bu başyapıt, 250 kişilik dev bir müzikal kadronun canlı performansı eşliğinde, dev perdede orijinal diliyle ve Türkçe altyazılı olarak bu akşam ve yarın akşam Volkswagen Arena'da sanatseverlerle buluşacak.



Maskeli efsane sahnede

Elektronik müziğin maskeli efsanesi olan, DJ Mag'in global listesinin en tepedeki isimler arasında yer alan Claptone, 24 Ekim Cuma gecesi Olé sahnesinde büyüleyici bir performansla İstanbul'un ritmini yeniden tanımlamaya hazırlanıyor. Dans kültürünü ve clubbing ruhunu İstanbul'a geri getirme hedefini taşıyan Olé, açılışından tam bir hafta sonra elektronik müzik severleri bu unutulmaz maskeli geceye davet ediyor.



Sessizliğin Sesi

Kırk yılı aşkın üretim pratiğinde pop kültür, tüketim toplumu, kadın temsilleri, toplumsal cinsiyet politikaları ve bellek gibi temaları sorgulayan Kezban Arca Batıbeki'nin Sound of Silence başlıklı yeni sergisi 1 Kasım'a kadar Merkur Art Gallery'de sanatseverlerle buluşuyor. Batıbeki, bu sergide doğa, kadın bedeni ve sessizlik arasındaki kırılgan ilişkiler üzerinden yeni bir görsel evren kuruyor.