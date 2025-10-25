7/24 şehirde yaşam

Cumhuriyet Bayramı konserlerle kutlanıyor

Cumhuriyetimizin 102. Yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasını zengin bir etkinlik takvimiyle karşılıyor. Bayram coşkusunun yaşanacağı bu özel haftada, AKM sahnesi birbirinden etkileyici konserlere ev sahipliği yapacak.

Dün akşam İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın (İDSO) verdiği Cumhuriyet Bayramı Konseri'yle başlayan etkinliklerde bu akşam sıra İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından sahnelenecek Fetihten Günümüze: Bir Tarih Yolculuğu Mehter Konseri'nde. AKM Tiyatro Salonu'nda gerçekleşecek bu özel gecede dünyanın en eski askeri bandosu olan Mehter'in etkileyici performansıyla, geçmişten günümüze uzanan köklü bir kültürü yeniden canlandıracak.

Yarın ise İstanbul Filarmoni Orkestrası Cumhuriyet Bayramı AXA Türkiye Konseri (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak. Orkestra şefi Orçun Orçunsel yönetiminde sahne alacak olan İstanbul Filarmoni Orkestrası, usta piyonist Gökhan Aybulus'a eşlik edecek. AKM, 29 Ekim akşamı ise Devlet Halk Dansları Topluluğu'nun (DHDT) hazırladığı Zafere Doğru Cumhuriyet Doğuyor adlı temsiline ev sahipliği yapacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Bir Ulus Uyanıyor konseriyle yine 29 Ekim akşamı izleyenlere Cumhuriyet coşkusunu yaşatacak. Gecede, çağdaş Türk müziği bestecisi Oğuzhan Balcı'nın bestelediği eser senfonik orkestra ile birlikte üç solistin yorumuyla sahnelenecek. Konserde mezzosoprano Aylin Ateş, tenor Ufuk Toker ve bariton Caner Akgün solist olarak yer alacak. Cumhuriyet Bayramı coşkusu 31 Ekim akşamı erken Cumhuriyet dönemi tango bestecilerine bir saygı duruşu niteliğinde düzenlenen Cumhuriyet'in Tangosu konseriyle sona erecek. Şef Hakan Şensoy yönetimindeki konserde, solistler Ezgi Köker ve Tevfik Rodos'un da aralarında bulunduğu güçlü bir kadro sahne alacak. Öte yandan kutlamalara Galata'da da devam edilecek. Atatürk'ün hatırasını yaşatacak sergi ve çocuklar için hazırlanmış renkli atölyelerden Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrı'nın konserine kadar, özenle hazırlanmış etkinlikler gün boyu her yaştan sanatsevere unutulmaz anlar yaşatacak.

ANKARA'DA TÜRK VALSLERİ

Cumhuriyet Bayramı Ankara'da da özel etkinliklerle kutlanacak. CSO Ada Ankara Sahnesi 28 Ekim akşamı Cumhuriyet Coşkusu - Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri'ne ev sahipliği yapacak. Şef Özgür Ulaş Doğanoğlu yönetiminde Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ses ve saz sanatçıları birbirinden güzel şarkılar, türküler ve marşların olduğu zengin bir repertuarla sahnede olacak. 29 Ekim'de ise Türkiye'nin önde gelen keman virtüözlerinden Cihat Aşkın ile başarılı bariton Teyfik Rodos, Türk valsleri ve Cumhuriyet şarkılarından oluşan özenle seçilmiş repertuarlarıyla, Avrasya Oda Orkestrası eşliğinde sahnede olacak. Bayramımız hepimize kutlu olsun...



İŞ SANAT ANADOLU SERGİLERİ MİDYAT'TA

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan yapılan özel seçkiler, İş Sanat Anadolu Sergileri'nde sanatseverlerle buluşmayı sürdürüyor. Bu kez sıra Mardin Midyat'ta. Anadolu Sergileri'nin Çarşı-Pazar seçkisi, usta ressamlarımızın gündelik yaşamın en hareketli mekânlarından sunduğu manzaraları bir araya getiriyor. Gündelik hayatın tüm renkleriyle yaşamın içinden bir kesit sunacak olan seçki bugün ve yarın İş Bankası Midyat Şubesi'nde sergilenecek.



YAZDI YÖNETTİ OYNADI

Esra Dermancıoğlu, hem yazıp yönettiği hem de başrolünü Deniz Karaoğlu ile paylaştığı yeni oyunu İyi Değilim, Ama Anlatacak Kadar da Kötü Değilim ile tiyatro sahnesinde cesur, kırılgan ve mizah dolu bir tiyatro deneyimi sunuyor. Dramla kara komedinin buluştuğu oyun, arzu, utanç, miras ve kadın bedenine sahip çıkma mücadelesini açık ama samimi bir dille anlatıyor. Yapımını Satsuma'nın üstlendiği oyun, 30 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde ilk kez seyirciyle buluşacak.



GÖRÜNMEYEN ANITLAR

Her şey yıkılırken, neden bacalar ayakta kalıyor? Eren İnönü, bu cevapsız sorudan yola çıkarak bacaları kentin görünmeyen anıtları olarak fotoğraflıyor. Kalkınma idealleriyle yükselen bacalar bugün artık tütmese de sanatçının kamerasında hâlâ bir solunum organı gibi varlığını sürdürüyor. Görünmeyen Anıtlar, 1 Kasım'a kadar Galeri Işık Teşvikiye'de sanatseverleri bekliyor. Sergi sadece fotoğraflardan oluşmuyor. Aynı zamanda mimar ve sanatçı Büşra Tunç tarafından izleyiciyi içine alan mekânsal bir kurgu olarak tasarlandı.



DİJİTAL SANATLAR FESTİVALİ

Avusturya'da neredeyse 50 yıldır 'dijital sanatlar alanında' dünyanın en saygın festivali ve platformu olarak kabul edilen Ars Electronica, Zorlu PSM ve Piksel. Creative Solutions partnerliğiyle başladı. Bugüne kadar milyonlarca sanatseveri ağırlayan Ars Electronica; sergi, mekânsal enstalasyonlardan ekran tabanlı işlere, ses ve ışığın sınırlarını zorlayan performanslardan her yaşa hitap eden atölyelere ve festival kapsamında düzenlenen Two Lanes konserine kadar uzanan geniş bir programla, yarın akşama kadar ziyaret edilebilir...