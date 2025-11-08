Gözler ayaklarımızda

Dolaplarımızın kesinlikle en önemli parçaları akseuvarlarımız. Çünkü aslına bakarsanız bir kıyafete esas ruhunu verenler onlar. Defilelerlerde gördüğümüz look'ları da bu kadar beğenmemizin nedeni stilist ekiplerinin kıyafetleri çok doğru aksesuvarlarla bir araya getiriyor oluşu. Yani tüm görünümümüzün orantılı, şık, dikkat çekici olması için aksesuvarlara yatırım yapmamız lazım. Geçtiğimiz hafta bir kombinin bütünlüğünde en önemli yere sahip olan unsurlardan biri olan çantaları konu etmiştik. Bu hafta da biz kadınların farklı bir şekilde sevdiğimiz ayakkabıları mercek altına alacağız. Yani kısaca söylemek gerekirse bu haftanın konusu bu sonbahar-kış sezonunun ayakkabı trendleri.2025 sonbahar ayakkabı trendleri listesi, gardırop klasiklerinden oluşan bir dilek listesi gibi. Bale ayakkabılarından ilham alan spor ayakkabılar, takım elbiselerle bile rahatlıkla kombinlenebilecek olan sneaker'lar, çeşit çeşit çizmeler, iddialı topuklu ayakkabılar ve maskülen stile göz kırpan loaffer'lar. Hep dediğimiz gibi doğru kıyafeti, doğru ayakkabı ile kambinleyebilmek bir yetenek. Trendlere sadık kalmaya çalışsak da ayakkabı tercihlerimizde kendi ayak sağlığımızı ve konforumuzu da ön plana koymamız gerekiyor üstelik. Ayağımızın şekli ile uyumlu olmayan, bizi güzelleştirecek yere dikkatleri konforsuz bir şekilde ayaklarımıza çekebilecek olan modellerden uzak durmakta da fazyda var.Zengin, cilalı ve çok yönlü kahverengi süet her yerde. Özellikle minik topuklu kahverengi çizmeler katın veya bol paça kot pantolon, balıkçı yaka ve blazer ceket ile inanılmaz uyumlu oluyor.Belki birkaç sene önce bana fikrimi sorsaydınız loaffer'lar için "Fazla erkek ayakkabısı" derdim. Oysa şu anda ben ve benim gibi başta loaffer tutkunu olmayanlar bile mini etek ve elbiselerini bile loaffer'larla tamamlamaya alışmış durumda. Loaffer'ların en güzel yanı tabii ki babetlere göre kış için daha korunaklı olması. Topuklu ayakkabının zorlayıcı etkisi olmadan şık bir görüntü yaratmak da yine loaffer'lar ile mümkün. Sonuçta ofiste uzun saatler geçirenlerin ilk tercih ettiği ayakkabılardan birinin loaffer olması da boşuna değil.Gümüş ya da altın rengi zımbalı ayakkabılar resmen sonbahar-kış podyumlarına damga vurdu. Özünde asi ruhlular için, daha rock bir tarz benimseyenler için ilgi çekici olan bu detaylar bu sezonun olmazsa olmazları arasına yerleşti. Zımbalar babetlerde, loaffer'larda, seksi topuklu ayakkabılarda ve çizmelerde yani aklınıza gelebilecek her yerde.Bu sezon binicilik klasiği ön plana çıkıyor. Sessiz lüks ile daha da çok yakından tanıdığımız ne kadar marka varsa bu sezon koleksiyonlarında düz ya da topuklu binici çizmelerine koleksiyonlarında yer verdi. Yani kısaca şık binicilik botları, zamansız bir silüetin de ilgi odağı olmayı hak ettiğinin kanıtı.Bağcıklı bilekte botlar ve çizmeler, yeni sezonun başrol oyuncuları arasında. Bu sezon büyük lüks markaların koleksiyonlarına askeri estetikten ilham alan modeller hakim. Bu ayakkabılar, sağlam stilleriyle göz doldururken aynı zamanda günlük stil için de mükemmel. Bohem elbiseler, romantik etekler veya hafif, pileli kumaşlar, yüksek bağcıklı çizmelerle bir araya geldiğinde bambaşka bir ifade kazanıyor.Açık burunlu ayakkabılar, Nichole Kidman ve Chloe Sevigny gibi ünlülerin yıllardır vazgeçmeden tercih ettikleri bir stil biliyorsunuz. Bu ayakkabılar uzun yıllardır moda dünyasında gözden düşmüş durumdaydı. Ancak bu sezon itibariyle yeniden iddialı bir geri dönüş yaşıyorlar.Moda dünyasında maskülen etkiler ön plana çıkarken bir yandan da seksi ve kadınsı öğeler de ortaya çıkıyor. Diz üstü çizmeler de bunlardan biri. Diz üstü çizmeler son defilelerlerde podyumlarında fırtına gibi eserek, iddialı duruşlarıyla göz doldurdu. İster elbise ve paltoların altından görünsün, ister pantolonların üzerine güvenle giyilsin, diz üstü çizmelerle dikkat çekmemeniz olanaksız.Sezona, hem çiçekli maksi elbiselerle hem de rahat denimlerle uyum sağlayan bohem bir silüet olan bol çizmelerle adım atın. Özellikle yıllardır bohem bir stili savunan Fransız tasarımcı Isabel Marant gibi tasarımcılar bu sezon süet hatta yıpranmış deriler kullanılarak üretilen bu bohem tarzdaki çizmeleri koleksiyonlarında kullanmış durumda.Doğal olarak topuklu ayakkabılar her zaman olduğu gibi yine hayatımızın bir parçası. Baş döndürücü topuklar ve jilet gibi keskin uçlar içinizdeki moda sevdalısını kesinlikle formda tutar. Bu topukluları tabii ki sadece birkaç saatliğine özel etkinliklerde giyecek olsak da çoğu zaman dolaplarımızdaki güzel görüntüleri bile kalbimizi ısıtmaya yetiyor.Her sezon, istek listesine girmeye değer seçenekler ön plana çıkıyor. Babetlerden hatta bale ayakkabılarından ilham alan spor ayakkabılar bu sezonun gözdeleri. Bu tarz spor ayakkabıları uygun çoraplarla elbiseler ve eteklerle de giymek mümkün. Yıllardır trendlere damga vuran kaba saba spor ayakkabı modellerinden sonra bu modeller bence hepimize daha iyi gelecek.Taytları ne kadar çok sevdiğimizi ve alakalı alakasız her yere taytlarımızla gittiğimizi hatırlıyorsunuz değil mi? Bu çizmeler de ruhlarını kesinlikle bizim taytlara olan aşkımızdan alıyor. Aynı birer tayt gibi bacaklarımızı saran, sımsıkı deri modeller bu sezonun olmazsa olmazları arasında. Bu model etekler özellikle midi etek ve elbiselerin altında çok ama çok şık duruyor.Sonbahar-kış koleksiyonlarının en iddialı parçalarından biri de kırmızı ayakkabılar. Evet evet yanlış okumadınız. Çocukluk yıllarında bayılarak giydiğimiz kırmızı ayakkabılar yıllar sonra yeniden dolaplarımıza girmek üzere. Doğal olarak bu kadar iddialı bir rengi ayakkabı olarak dolabınıza kattıktan sonra bu tarz ayakkbıları sadece nötral renklerle ve kahverengilerle kombinlemeniz gerektiğini de unutmayın.