7/24 şehirde yaşam

Opera ve Bale Rize'de

Devlet Opera ve Balesi "Opera Bale Her Yerde" temasıyla geçtiğimiz yıl opera ve baleyi Anadolu seyircisiyle buluşturmuştu. Geçen yıl Şırnak'ta başlayan festival 24 il ve ilçede 51 ücretsiz temsil sunmuştu. Geçtiğimiz hafta Bayburt'la başlayıp Çemişgezek ile devam eden 2. Anadolu Opera ve Bale Festivali'nde sanat rüzgârları bugün ve yarın Rize'de esecek. Festival kapsamında İzmir Devlet Opera ve Balesi bu akşam türkülerin geleneksel ve modern unsurlarının harmanlandığı Folklorama'yı, yarın da Şekeronya isimli çocuk oyununu sahneleyecek. Festival Rize'den sonra Çorum ve Artvin'le devam edecek ve 23 il ve ilçede, operadan baleye, müzikalden konsere, çocuk oyunlarından genç yetenek taramalarına uzanan onlarca ücretsiz etkinliğe imza atacak.



Ölümsüz aşka İDOB yorumu

William Shakespeare'in ölümsüz trajedisi Romeo ve Juliet, Sergey Prokofyev'in yorumuyla AKM sahnesine taşınıyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin de repertuvar geçmişinde özel bir yere sahip olan ve yıllardır heyecanla beklenen Prokofyev'in Romeo ve Juliet balesi, bu kez ünlü koreograf Ricardo Amarante'nin özellikle İstanbul Devlet Opera ve Balesi dansçıları için yaptığı özgün koreografiyle AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda seyircinin beğenisine sunuluyor. Eser, 3, 10, 11 Aralık saat 20.00'de, 6 Aralık saat 15.00'te AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda seyirciyle buluşacak.



Ustaların mirasıyla buluşma

Ünlü tenor Hakan Aysev, müzik tarihine damga vuran büyük ustaların eserlerini anmak ve yeniden hayat vermek için sahneye çıkıyor. Ustaların Mirasıyla Buluşma temasıyla hazırlanmış bu özel konser, Aysev'in etkileyici vokali ve sahne gücüyle unutulmaz bir gece yaşatacak. Konserde, Türk müziğinin efsane isimleri Yıldırım Gürses, Özdemir Erdoğan, Selami Şahin, Kayahan, Erkin Koray, Cem Karaca, Barış Manço, Tanju Okan, Dario Moreno ve Giannis Parlos gibi ustaların hafızalara kazınmış eserleri 6 Aralık akşamı CSO Ada Ankara'da seslendirilecek.



Geleneksel Türk müziğine genç bakış

İş Sanat'ın, kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi sunarak destek olmak amacıyla sürdürdüğü Parlayan Yıldızlar konserleri, üç genç yetenekle devam ediyor. 2023 yılından itibaren geleneksel Türk müziği eğitimi alan genç müzisyenlere de sahnesini açan İş Sanat, 1 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda Dilara Kaya (vokal), Eylül Ravza Madenbaş (klasik kemençe) ve Berat Aktaş'ı (tar) sahnesinde ağırlayacak. 2006 doğumlu Dilara Kaya konserde, 20. yüzyıl klasik Türk müziği bestecilerinden Selahaddin İçli, Avni Anıl ve Fehmi Tokay gibi isimlerin sevilen şarkılarını söyleyecek.



Dünyanın en hızlı piyanisti geliyor

Ocak 2012'de, 765 tuş vuruşuyla "bir dakika içinde en fazla piyano tuş vuruşu" dalında rekor kırarak, Guinness Rekorlar Kitabı'na "Dünyanın En Hızlı Piyanisti" olarak adını yazdıran ödüllü piyanist, besteci ve prodüktör Peter Bence, müziğin sınırlarını zorlayan ustalığıyla 4 Aralık'ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde İstanbullularla buluşacak.



Gölgelerin gücü adına

Sanatçı Naz Işıksoy'un gölge teması üzerine kurguladığı multidisipliner sanat serisinin en kapsamlı ayağını oluşturan Kâge: Düşen Meleklerin Yankısı sergisi, sanatseverlerle buluşuyor. Karaköy'ün asırlık tanığı Kurşunlu Han'ın tarihi ve otantik atmosferinde gerçekleşecek sergi kapsamında, şeffaf tül perdeye oyuncu Sude Uğur'un seslendirdiği ve canlandırdığı "Düşen Melek" tiradı yansıtılacak. Gülce Bulduk'un kabuk değiştiren ses ve beden performansı, elementlerin gücünü sahneye taşıyacak. Sanatçının "Kâge Japonca'da 'gölge' anlamına gelir. Bu proje, kişinin kendi karanlığıyla çatışmak yerine onunla uzlaşarak dönüşmesi üzerine kurulu bir denge manifestosudur." diye tanımladığı sergi 3 Aralık akşamına kadar devam edecek.



Üçüncü sezonda yollarda

Agatha Christie'nin unutulmaz polisiye klasiği Doğu Ekspresinde Cinayet, Tiyatro Ak'la Kara'nın üçüncü sezon turnesi kapsamında Aralık ayında Türkiye'nin farklı şehirlerinde seyirciyle buluşuyor. Atilla Şendil ve Savaş Özdural rejisiyle sahneye taşınan oyun 3 Aralık'ta Trabzon'da, 4'ünde Ordu, 5'inde Samsun, 7'sinde Zonguldak, 8'inde Ereğli, 11 'inde de Ankara'da sahnelenecek.