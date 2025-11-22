ABD’deki Epstein dosyalarından FETÖ çıktı

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in kamuoyuna açıklanan dosyalarından FETÖ de çıktı. ABD Kongresi'nin denetim arşivlerinde yer alan e-postalar, terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ elebaşının kriz yönetim operasyonunun Avukatı Reid Weingarten tarafından yürütüldüğünü ve bu iç iletişimin siyasi nüfuzunu kullanması için Jeffrey Epstein'a iletildiğini ortaya koydu. Belgeler, FETO dosyasının yalnızca hukuki değil, aynı zamanda medya yönetimi ve stratejik iletişimi içeren büyük bir operasyon merkezinden yürütüldüğünü ortaya koyuyor.

KAŞIKÇI MERAKI

Bir diğer belgede ise Epstein'ın, Weingarten'a gönderdiği 2018 tarihli mesajda, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin ses kayıtlarına atıfta bulunduğu görülüyor. Epstein'ın "Türklerin o kaydı nasıl elde ettiğini soran yok mu?" ifadesi belgelerde yer alan en dikkat çekici notlardan biri. Aynı mesajda ABD'deki siyasi gelişmelere dair kısa bir değerlendirmede dikkat çekiyor. Belgeler, Gülen'in ABD'deki statüsüne yönelik tartışmaların yalnızca hukuk alanında değil, istihbarat ve dış politika kurumlarında da farklı yaklaşımlarla değerlendirildiğini gösteriyor.

15 TEMMUZ SONRASI HAREKETE GEÇTİLER

E-postalarda, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından FETÖ lideri Gülen'in Pensilvanya'daki yerleşkesinde kaydedilen soru-cevap videosunun hangi yöntemle gazetecilere ulaştırılacağı ayrıntılı şekilde ele alınıyor. En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Yahudi işadamı Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesindeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.