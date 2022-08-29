Avrupa’da açlık ve gıda krizi yaşanıyor! Kuyruğun ucu bucağı görünmedi...

Avrupa'da açlık ve gıda krizi yaşanıyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, koronavirüsün ve Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu ekonomik yıkım İtalya'nın Milano kentinden kendini gösterdi. İtalya'nın finans başkenti Milano'da gıda bankaları ve yardım merkezleri dışında uzun kuyruklar oluşuyor.

Avrupa’da açlık krizi! Milano’da halk ekmek ve süt için sıraya girdi | Video

SAATLERCE BEKLİYORLAR

Salgından en çok etkilenen Avrupa ülkesi olan İtalya'da ekonominin aldığı darbe giderek büyüyor. İtalyanlar ekmek, süt gibi ihtiyaçların alabilecekleri merkezlerin önünde saatlerce bekliyor.

SALGIN, SAVAŞ, ENERJİ VE KURAKLIK KRİZE DÖNÜŞTÜ

Önce koronavirüs salgını ve çöken sağlık sistemleri. Ardından salgınla bağlantılı ekonomik durgunluk. Peşinden Rusya-Ukrayna ve getirdiği ekonomik, siyasi ve toplumsal krizler... Bunları üzerine son olarak da, aşırı sıcaklar ve ciddi kuraklık. Avrupa kıtası kaosu derinden yaşıyor.

Ukrayna-Rusya savaşı etkileri Avrupa ülkelerinde olumsuz oldu. Rusya'nın saldırısını durdurmak için uygulanan ağır yaptırımlar Avrupa'ya enerji ve gıda krizi olarak geri döndü.

AB ENERJİ TÜKETİMİNİ YÜZDE 15 DÜŞÜRME KARARI ALDI

Rusya'nın gaz sevkiyatını azaltması, doğalgaz fiyatlarının fırlaması, enerji tasarrufu için acil durum planını hayata geçiren Avrupa Birliği, tüketimi yüzde 15 azaltmak için çalışacak.

ÖNÜMÜZDEKİ KIŞ AVRUPA İÇİN NASIL GEÇECEK?



Rus gazına alternatif arayışları gündemin en önemli konusu haline geldi. Önümüzdeki kış ayları Avrupa'nın nasıl geçireceği AB üyesi ülkeleri düşündürüyor. Doğalgaz krizine ek olarak Avrupa'da bir de enerji kullanımına da kısıtlamalar getirildi. Elektrik ve su tüketimi sınırlandırıldı. Almanya, duş süresinin kısaltılması, ısıtma sistemlerinin ayarlarının düşürülmesi, evden çalışmaya geçilmesi gibi birçok tedbiri gündemine aldı. Belçika'da hükümet, evlerin ısısının azaltılması gibi tedbirleri konuşuyor. Fransa, İngiltere ve diğer AB ülkeleri de aynı şekilde tasarruflar uygulayacak.

AVRUPA SON 500 YILIN EN KURAK YAZINI GEÇİRİYOR



Avrupa enerji kriziyle baş etmeye çalışırken, kıtada aşırı sıcak hava dalgası kuraklık krizine yol açtı. Avrupa Komisyonu ortak araştırma merkezi son 500 yılın en kurak yılının yaşanıyor olabileceğini açıkladı.

AVRUPA'NIN YÜZDE 60'I KURAKLIK TEHLİKESİNDE



Kuraklık AB ve Birleşik Krallık'ın yüzde 60'ını tehdit ediyor. Birçok şehirde su kesintileri yaşanıyor. Parklar ve bahçelere su verilmiyor. Almanya'da ren nehri o kadar düşük seviyelere ulaştı ki, enerji kaynaklarını taşıyan önemli kargo arterinin yaşayabilmesi tehdit altında. Fransa'da da nehirlerin seviyelerinde büyük düşüşler yaşandı.

KURAKLIK GIDA KRİZİNE DÖNÜŞEBİLİR



İsviçre Alpleri dâhil olmak üzere Avrupa genelinde dağ buzulları hızlı ve kapsamlı bir şekilde eriyor. Kuraklık krizi Avrupa'yı kırmızı alarma geçirdi. Çünkü kuraklık gıda krizi beklentisini yükseltti.



Sıcaklık ve kuraklık, mahsul verimliliğini etkiliyor, gıda kaynaklarının dünya çapında kıt olduğu ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle fiyatların yükseldiği bir zamanda önemli ürünlerin hasadını azaltıyor.

AVRUPA'DA TARIM ARAZİLERİNİN YÜZDE 63'Ü ETKİLENİYOR

Avrupa kuraklık gözlemevi, AB ve Birleşik Krallık'taki arazilerin yüzde 63'ünün etkilendiği, iklim kaynaklı bir kuraklık krizinin Avrupa'yı vuracağını açıkladı.



Mahsul hasadında ciddi kayıpların olması yüzünden gıda kıtlığı da kapıda. Fransa, Almanya, İngiltere, Portekiz, İspanya ve İtalya'da yüksek oranda rekolte düşüşleri bekleniyor.



Aşırı sıcaklık ve kuraklık krizi ortaya bir de yangın krizini çıkardı. Sıcak hava dalgalarının yol açtığı yangınlar en çok Fransa, İspanya, İtalya ve Portekiz'de tahribata yol açtı.



Yılın başından bu yana orman yangınları nedeniyle kıta genelinde yüzbinlerce hektarlık alan kül oldu. Avrupa'daki orman yangınları, kıta genelinde karbon yayılımı miktarını da son yılların en yoğun seviyelerine taşıdı.