Azerbaycan kurtarılan köylerde bayrağını göndere çekti

Azerbaycan Qazah bölgesinin işgalden kurtulan dört köyünde Azerbaycan Devlet bayrağı göndere çekildi. Devlet Sınır Teşkilatı Karargahı Devlet Sınır Muhafızları (DSX) Genel Dairesi başkanı Tümgeneral Vusal Sultanov, bu konuda Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e rapor verdi.

Azerbaycan kurtarılan köylerde

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırlandırma çalışmaları sonucunda 12,7 km uzunluğunda bir sınır hattının belirlendiğini ve bununla Qazah bölgesinin dört köyünün - Baganis Ayrym, Ahagi Eskipara, Kheyrimli ve Kızılhacili'nin (6,5 km2) Azerbaycan'ın eline geçti.

Bu köylerin toprakları 24 Mayıs'ta Devlet Sınır Teşkilatı(DSX) tarafından kontrol altına alındı.