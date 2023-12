Dünyada Yahudilere yönelik tepki büyüyor: Vahşet ekti nefret biçiyor

İsrail'in işgal ordusu, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 15 binden fazla Filistinliyi katletti. Hastaneleri kuşatan, bebekleri ölüme terk eden İsrail'in ortaya koyduğu vahşet ve zulme tepkiler her geçen gün artıyor. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişi sokakları terk etmeyerek Filistin'e destek veriyor. İsrail'in katliamları karşısında Gazzelilerin dirayetli duruşu da sosyal medya sitelerinde büyük ilgi görüyor. İşte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve savaş kabinesinin yürüttüğü soykırıma karşı ortaya konan tepki ve Gazze'deki Filistinli masumlara verilen destek Yahudileri her geçen gün daha çok zora sokmaya başladı.Nefret söylemi ya da herhangi bir fiziksel saldırı olmadan birçok ülkedeki Yahudilere karşı tepkiler gösteriliyor. Fransa merkezli Le Figaro gazetesinde konu hakkında bir haber yayınlandı. Habere göre Fransa'da Yahudiler kamuoyunda karşılaştıkları tepkiler nedeniyle kimliklerini gizlemeye başladı. Haberde ayrıca Yahudilerin kipalarını da şapkalarının altına gizlediği belirtildi. Yahudilere birçok markette ya da herhangi bir dükkânda hizmet verilmediği ileri sürüldü. İsmi açıklanmayan 60 yaşındaki bir Uber taksi şoförünün sürekli reytinginin düşük oylandığı aktarıldı. 31 yaşındaki bir kadının da gittiği bir kuaförde hizmet alamadığı ve işletme sahibinin "Ben Filistin yanlısıyım" dediği iddia edildi. Haberde İngiltere, Almanya gibi diğer Avrupa ülkelerinde de Yahudilere tepkilerin arttığı belirtildi.Öte yandan birçok ülkedeki Yahudi gruplar da İsrail'in soykırımına karşı çıkıyor. Örneğin Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü, "Filistin'i özgürlüğüne kavuşturması için Tanrı'ya dua ediyoruz" açıklamasını yayınlamıştı. "Eğer Şimdi Değilse (IfNotNow)" ve "Barış İçin Yahudi Sesi (Jewish Voice for Peace)" adlı Amerikalı Yahudi platformları da İsrail'in katliamlarına karşı çıkıyor.