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Giriş Tarihi: 11.3.2022 10:01 Son Güncelleme: 11.3.2022 10:01

Facebook’tan 'ölüm mesajları'na onay! Rusya kararı büyük tepki çekti

AA
Facebook’tan ’ölüm mesajları’na onay! Rusya kararı büyük tepki çekti

Rusya Ukrayna savaşında 16’ncı gününde de tüm şiddetiyle sürüyor. Belarus’ta yapılan müzakerelerin ardından dün Türkiye’de gerçekleştirilen ilk üst düzey diplomatik temastan da şimdilik bir barış sonucu çıkmazken, sıcak çatışmalara ek olarak Rusya’ya yönelik yaptırım girişimleri de devam ediyor. Batılı ülkelerden Rusya’ya uygulanan yaptırımların yanı sıra sosyal medya şirketleri de, Rusya’ya yönelik yayın kararlarına bir yenisini ekledi. Meta grubu, Rusya’ya ve Rus yanlısı ayrılıkçılara yönelik nefret dilinin serbest olduğunu duyurdu.

Rusya Ukrayna savaşında henüz ateşkes ve barış ihtimalleri gerçekleşmezken, sıcak çatışmaların yanı sıra enformasyon savaşları da devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar 16'ncı gününe girerken Batılı ülkelerden yaptırım kararları da peş peşe geliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce, savaş hakkında yalan bilgi yayanlara 15 yıla kadar hapis cezasını onaylamıştı.

NEFRET SÖYLEMLERİ YASAKLANMAYACAK

Sahte haberlerle Rusya'dan Facebook'a erişim engeli getirildiği de duyurulmuş, yapılan açıklamada "4 Mart 2022'de, Rusya Federasyonu topraklarında Facebook sosyal medya ağına erişimin engellenmesine karar verildi" denilmişti.

Rusya'nın bu kararının ardından Facebook'tan oldukça tartışılan bir hamle geldi.

Facebook, Ukrayna savaşında Rusya'ya destek verenlere karşı nefret mesajlarına izin vereceğini açıkladı.

"RUS İŞGALCİLERE ÖLÜM" DEMEK SERBEST

Sosyal medya platformları Instagram ve Facebook'un ana şirketi Meta, Ukrayna'daki savaşa destek veren Ruslar ve savaşa katılan Rus askerlerine karşı şiddet içerikli mesajlara izin vermek üzere kurallarını esnetti.

Meta İletişim Direktörü Andy Stone yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya işgali sonucu, 'Rus işgalcilere ölüm' gibi normalde kurallarımızı ihlal edecek şiddet içerikli siyasi ifade türlerine geçici olarak izin veriyoruz. Rus sivillere karşı belirli içeriklere halen izin vermiyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Washington Post'un haberine göre Meta, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "ölüm" çağrısı yapan içeriklere de izin verecek.

Ayrıca Ukrayna işgaline destek veren Rusları hedef alan içerikler de bir süre engellenmeyecek.

Facebook'un bu kararı, şirket politikasının ayrımcı ve ikiyüzlü olduğu eleştirilerini de beraberinde getirdi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan yapılan açıklamada, Facebook'ta Rus medya kuruluşlarına yönelik ayrımcılık yapıldığı belirtildi.

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Facebook’tan 'ölüm mesajları'na onay! Rusya kararı büyük tepki çekti
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