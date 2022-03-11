Facebook’tan ’ölüm mesajları’na onay! Rusya kararı büyük tepki çekti

Rusya Ukrayna savaşında henüz ateşkes ve barış ihtimalleri gerçekleşmezken, sıcak çatışmaların yanı sıra enformasyon savaşları da devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar 16'ncı gününe girerken Batılı ülkelerden yaptırım kararları da peş peşe geliyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce, savaş hakkında yalan bilgi yayanlara 15 yıla kadar hapis cezasını onaylamıştı.
NEFRET SÖYLEMLERİ YASAKLANMAYACAK
Sahte haberlerle Rusya'dan Facebook'a erişim engeli getirildiği de duyurulmuş, yapılan açıklamada "4 Mart 2022'de, Rusya Federasyonu topraklarında Facebook sosyal medya ağına erişimin engellenmesine karar verildi" denilmişti.
Rusya'nın bu kararının ardından Facebook'tan oldukça tartışılan bir hamle geldi.
Facebook, Ukrayna savaşında Rusya'ya destek verenlere karşı nefret mesajlarına izin vereceğini açıkladı.
"RUS İŞGALCİLERE ÖLÜM" DEMEK SERBEST
Sosyal medya platformları Instagram ve Facebook'un ana şirketi Meta, Ukrayna'daki savaşa destek veren Ruslar ve savaşa katılan Rus askerlerine karşı şiddet içerikli mesajlara izin vermek üzere kurallarını esnetti.
Meta İletişim Direktörü Andy Stone yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya işgali sonucu, 'Rus işgalcilere ölüm' gibi normalde kurallarımızı ihlal edecek şiddet içerikli siyasi ifade türlerine geçici olarak izin veriyoruz. Rus sivillere karşı belirli içeriklere halen izin vermiyoruz." ifadesini kullandı.
Öte yandan Washington Post'un haberine göre Meta, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "ölüm" çağrısı yapan içeriklere de izin verecek.
Ayrıca Ukrayna işgaline destek veren Rusları hedef alan içerikler de bir süre engellenmeyecek.
Facebook'un bu kararı, şirket politikasının ayrımcı ve ikiyüzlü olduğu eleştirilerini de beraberinde getirdi.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan yapılan açıklamada, Facebook'ta Rus medya kuruluşlarına yönelik ayrımcılık yapıldığı belirtildi.