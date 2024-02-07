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Giriş Tarihi: 7.2.2024

Hamas’tan ateşkese olumlu yanıt

Hamas’tan ateşkese olumlu yanıt
Hamas, esir değişimi ve ateşkes teklifinin 'çerçeve anlaşmasına' dair cevabını Mısır'la Katar'a ilettiğini, olumlu yanıt verdiğini duyurdu. Açıklamada, "Hamas, söz konusu teklifi, tam ve kapsamlı bir ateşkesi garantileyecek, halkımıza karşı saldırıları bitirecek, Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı kaldırarak yeniden imarı garantileyecek ve esir takası sürecini tamamlayacak şekilde olumlu karşıladı" denildi. İsrail'den yapılan açıklamada da "Hamas'ın yanıtı Katar aracılığıyla Mossad'a iletildi. Detayları müzakerelere katılan yetkililer tarafından kapsamlı biçimde değerlendiriliyor" ifadeleri yer aldı.
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Hamas’tan ateşkese olumlu yanıt
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