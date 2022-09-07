James Webb Uzay Teleskobu’ndan yeni görüntüler

Uzmanlar, bunu "kozmik öğlen" olarak adlandırıyor.

Tarantula Bulutsusu, Büyük Macellan Bulutu içerisindeki bir H II bölgesinde yer alıyor.

İlk başta bir yıldız olarak kayıtlara geçen "30 Doradus", 1751 yılında Nicolas Louis de Lacaille tarafından bulutsu olarak tanımlandı.

NASA, 25 Aralık 2021'de dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu James Webb'i uzaya fırlatmıştı.

NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan James Webb, bugüne kadar yapılmış en büyük ve güçlü ancak 31 yaşında olan, çalışma ömrünün sonuna yaklaşan Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi görülüyor.