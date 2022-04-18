Rusya nükleer silah kullanır mı? "Tek bir sebebi olur" diyen eski bakan ülkenin 'kalbine' dikkat çekti

Rusya Ukrayna savaşı neredeyse 2 aydır devam ediyor. Savaşın başından beri Rusya'nın nükleer silah kullanma ihtimali gündemde. ABD ve Batı, bu ihtimali sıklıkla gündeme getirirken, Avrupa'da birkaç hafta önce radyasyonun etkilerini önlediği belirtilen ilaçlar bile yok satmaya başladı.

'VAROLUŞSAL BİR TEHDİDE' VURGU

Dış politika uzmanları da Rusya lideri Vladimir Putin'in yalnızca ülkesi ve rejimine yönelik 'varoluşsal bir tehdit' olursa nükleer silaha başvuracağını söyledi.