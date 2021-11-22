Rusya ve Ukrayna arasında savaş çanları! ABD istihbaratından ’istila’ uyarısı...

"92 BİNDEN FAZLA RUS ASKERİ UKRAYNA SINIRLARINDA"

Söz konusu istihbari bilgilerin ABD'li istihbarat kaynakları tarafından da doğrulandığını aktaran Budanov, "Amerikalı ortaklarımızın da elinde bulunan bilgilere göre 92 binden fazla Rus askeri Ukrayna sınırlarında. Ocak sonu ya da şubat başı gibi geniş çaplı saldırı hazırlığı içerisindeler" dedi.

İddia edilen Rus saldırısının ne yönlü olacağına dair bilgiler de veren Budanov, "Havadan ve karadan saldırılar düzenlenecek. Tanklı saldırılar da planlanıyor. Odessa ve Mariupol şehirlerinde ise hava ve kara destekli çıkarma operasyonları düzenlenecek" ifadelerini kullandı.