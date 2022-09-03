Son dakika... Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Dikkat çeken enerji vurgusu...

Kremlin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüklerini bildirdi. Başkan Erdoğan Gorbaçov'un ölümü nedenle taziye dileklerini iletti.

ÇOK YÖNLÜ İŞBİRLİĞİ

5 Ağustos'ta Soçi'de gerçekleştirilen görüşmelerde varılan anlaşmalar kapsamında Rusya ve Türkiye arasındaki çok yönlü işbirliğinin daha da geliştirilmesi konuları ele alındı.