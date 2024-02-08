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Giriş Tarihi: 8.2.2024 21:59 Son Güncelleme: 8.2.2024 22:19

Son Dakika Haberi | Beyaz Saray'dan İsrail'e Refah uyarısı: Biz bunu desteklemiyoruz

Son dakika haberi: Beyaz Saray'dan İsrail'in Refah'a yönelik olası operasyonuyla ilgili uyarı niteliğinde bir açıklama geldi. Beyaz Saray, "Bu insanlara yönelik askeri operasyon bir felaket olur ve bu bizim destekleyeceğimiz bir şey değil" dedi.

AA
Son Dakika Haberi | Beyaz Saray’dan İsrail’e Refah uyarısı: Biz bunu desteklemiyoruz

Son dakika haberi: Beyaz Saray, İsrail'in Refah'a yönelik olası operasyonu ile ilgili, "Bu insanlara yönelik askeri operasyon bir felaket olur ve bu bizim destekleyeceğimiz bir şey değil" açıklamasında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de geçtiğimiz gün, İsrail'in Refah'a saldırma hazırlığı ile ilgili, "Halihazırda mevcut olan insani kabusu çok ciddi bir şekilde büyütür ve tarifsiz bölgesel sonuçlar doğurur." uyarısında bulunmuştu.

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İsrail'in askeri operasyonlarının Gazze'de neden olduğu ölüm ve yıkımın boyut ile hız itibariyle kendisinin göreve geldiğinden beri görülmediğini aktaran Guterres, "İsrail'in Refah'a yöneleceğine ilişkin haberlerden derin endişe duyuyorum. Yüz binlerce Filistinli çaresizce güvenlik arayışında buraya sıkışmış durumda. (Böyle bir hareket) Halihazırda mevcut olan insani kabusu çok ciddi bir şekilde büyütür ve tarifsiz bölgesel sonuçlar doğurur." değerlendirmesini yapmıştı.

Guterres, "Gazze'de artık acilen insani ateşkes sağlanmalı ve tüm esirler koşulsuz olarak serbest bırakılmalı." diyerek bunun hızlı şekilde BM kararları, uluslararası hukuk ve daha önceki anlaşmalar uyarınca iki devletli çözümle sonuçlanması gerektiğini kaydetmişti.

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Son Dakika Haberi | Beyaz Saray'dan İsrail'e Refah uyarısı: Biz bunu desteklemiyoruz
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