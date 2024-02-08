Son Dakika Haberi | Beyaz Saray’dan İsrail’e Refah uyarısı: Biz bunu desteklemiyoruz

Son dakika haberi: Beyaz Saray, İsrail'in Refah'a yönelik olası operasyonu ile ilgili, "Bu insanlara yönelik askeri operasyon bir felaket olur ve bu bizim destekleyeceğimiz bir şey değil" açıklamasında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de geçtiğimiz gün, İsrail'in Refah'a saldırma hazırlığı ile ilgili, "Halihazırda mevcut olan insani kabusu çok ciddi bir şekilde büyütür ve tarifsiz bölgesel sonuçlar doğurur." uyarısında bulunmuştu.