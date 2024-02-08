Son Dakika Haberi | Beyaz Saray’dan İsrail’e Refah uyarısı: Biz bunu desteklemiyoruz

Son dakika haberi: Beyaz Saray, İsrail'in Refah'a yönelik olası operasyonu ile ilgili, "Bu insanlara yönelik askeri operasyon bir felaket olur ve bu bizim destekleyeceğimiz bir şey değil" açıklamasında bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de geçtiğimiz gün, İsrail'in Refah'a saldırma hazırlığı ile ilgili, "Halihazırda mevcut olan insani kabusu çok ciddi bir şekilde büyütür ve tarifsiz bölgesel sonuçlar doğurur." uyarısında bulunmuştu.
"REFAH'A SALDIRI MEVCUT OLAN İNSANİ KABUSU ÇOK CİDDİ BİR ŞEKİLDE BÜYÜTÜR"
İsrail'in askeri operasyonlarının Gazze'de neden olduğu ölüm ve yıkımın boyut ile hız itibariyle kendisinin göreve geldiğinden beri görülmediğini aktaran Guterres, "İsrail'in Refah'a yöneleceğine ilişkin haberlerden derin endişe duyuyorum. Yüz binlerce Filistinli çaresizce güvenlik arayışında buraya sıkışmış durumda. (Böyle bir hareket) Halihazırda mevcut olan insani kabusu çok ciddi bir şekilde büyütür ve tarifsiz bölgesel sonuçlar doğurur." değerlendirmesini yapmıştı.
Guterres, "Gazze'de artık acilen insani ateşkes sağlanmalı ve tüm esirler koşulsuz olarak serbest bırakılmalı." diyerek bunun hızlı şekilde BM kararları, uluslararası hukuk ve daha önceki anlaşmalar uyarınca iki devletli çözümle sonuçlanması gerektiğini kaydetmişti.
AYRINTILAR GELİYOR...