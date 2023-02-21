Son dakika | Putin, merakla beklenen konuşmasında sert çıktı: Savaşı Batı başlattı, biz durdurmak için her şeyi yaptık

Son dakika haberleri: Rusya-Ukrayna savaşının yıldönümüne 3 gün kala Rusya lideri Vladimir Putin Federal Meclis'te dikkat çeken sözlere yer verdi. Merakla beklenen konuşmasında oldukça sert çıkan Putin, "Savaşı Batı başlattı, biz durdurmak için her şeyi yaptık" sözlerine yer verdi. Putin, Batı'nın dünyanın pek çok bölgesinde kaos ve savaş tohumları ekerek 'cini şişeden çıkardığını' ifade etti.

Putin, merakla beklenen konuşmasında sert çıktı: "Savaşı Batı başlattı, biz durdurmak için her şeyi yaptık" | Video

UKRAYNA'YA SEVK EDİLEN SİLAHLAR

Ukrayna'da yaşananları da değerlendiren Putin, "Ukrayna'ya ne kadar uzun menzilli silah sevk edilirse tehdidi sınırlarımızdan o kadar uzaklaştıracağız" sözlerine yer verdi.