Son dakika | Putin, merakla beklenen konuşmasında sert çıktı: Savaşı Batı başlattı, biz durdurmak için her şeyi yaptık

Son dakika haberleri: Rusya-Ukrayna savaşının yıldönümüne 3 gün kala Rusya lideri Vladimir Putin Federal Meclis'te dikkat çeken sözlere yer verdi. Merakla beklenen konuşmasında oldukça sert çıkan Putin, "Savaşı Batı başlattı, biz durdurmak için her şeyi yaptık" sözlerine yer verdi. Putin, Batı'nın dünyanın pek çok bölgesinde kaos ve savaş tohumları ekerek 'cini şişeden çıkardığını' ifade etti.
Putin, merakla beklenen konuşmasında sert çıktı: "Savaşı Batı başlattı, biz durdurmak için her şeyi yaptık" | Video
UKRAYNA'YA SEVK EDİLEN SİLAHLAR
Ukrayna'da yaşananları da değerlendiren Putin, "Ukrayna'ya ne kadar uzun menzilli silah sevk edilirse tehdidi sınırlarımızdan o kadar uzaklaştıracağız" sözlerine yer verdi.
"UKRAYNA HALKI REHİN"
Konuşmasında Putin, "Ukraya halkı, bu ülkeyi askeri, siyasi, ekonomik alanda fiilen işgal eden Kiev rejimi ile onun Batılı efendilerinin rehinesi haline geldi" açıklamasında bulundu.
"RUSYA'YI YENMEK İMKANSIZ"
Rusya'yı yenmenin 'imkansız' olduğunu ifade eden Putin, Ukrayna'nın ABD liderliğindeki NATO ittifakı tarafından manipüle edilerek Rusya'yı yenebileceğine dair bir yanılgıya düştüğünü ifade etti.
DÜNYANIN DURUMUNU DEĞERLENDİRDİ
Dünyanın ve uluslararası mecraların durumunu değerlendiren Putin, "Bütün bölgeler kaos içinde. Amerikalı uzmanlar, 2001'den sonra ABD'nin başlattığı savaşlar sonucunda 900 binden fazla insanın öldüğünü, 38 milyondan fazlasının mülteci konumuna düştüğünü söylüyor." dedi.