SON DAKİKA | Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya silahlı saldırı!

Son dakika haberleri: Slovakya Başbakanı Robert Fico, toplantıdayken kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateş açıldı. Fico saldırıda yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Haber ajansı AP'nin aktardığı bilgilere göre olay başkent Bratislava'ya 150 kilometre uzaklıkta bulunan Handlova bölgesinde meydana geldi. Yerel kaynaklar, saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.
Sosyal medyada yayınlan görüntülerde saldırganın polis tarafından yere yatırılarak gözaltına alındığı anlar yer aldı.
Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya silahlı saldırı | Video
Fico'nun sağlık durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.