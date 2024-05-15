SON DAKİKA | Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya silahlı saldırı!

Sosyal medyada yayınlan görüntülerde saldırganın polis tarafından yere yatırılarak gözaltına alındığı anlar yer aldı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya silahlı saldırı | Video

Fico'nun sağlık durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.