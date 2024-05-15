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Giriş Tarihi: 15.5.2024 16:20 Son Güncelleme: 15.5.2024 16:48

SON DAKİKA | Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya silahlı saldırı!

Son dakika haberleri: Slovakya Başbakanı Robert Fico, toplantıdayken kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateş açıldı. Fico saldırıda yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

SON DAKİKA | Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya silahlı saldırı!

Son dakika haberleri: Slovakya Başbakanı Robert Fico, toplantıdayken kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateş açıldı. Fico saldırıda yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Haber ajansı AP'nin aktardığı bilgilere göre olay başkent Bratislava'ya 150 kilometre uzaklıkta bulunan Handlova bölgesinde meydana geldi. Yerel kaynaklar, saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.

Yerel kaynaklara göre 4 el ateş sesi duyuldu. Kurşunlardan birinin Fico'nun karnına isabet ettiği öğrenildi.

Sosyal medyada yayınlan görüntülerde saldırganın polis tarafından yere yatırılarak gözaltına alındığı anlar yer aldı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya silahlı saldırı | Video

Fico'nun sağlık durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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SON DAKİKA | Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya silahlı saldırı!
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