Türkiye’nin Gazze raporu Lahey’de delil olacak

KAMUDenetçiliği Kurumu Başkanı ve Baş Ombudsman Şeref Malkoç, Türkiye Ombudsmanlığı olarak hazırladıkları Gazze raporunun Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne delil olması amacıyla İsrail'in yargılanması için ilk adımı atan Güney Afrika ile birçok ülke ve örgütlere gönderdiklerini açıkladı. SABAH'a konuşan Malkoç Gazze'de soykırım uygulandığını belirterek, "Güney Afrika Büyükelçisi bize 'bu rapor Lahey'de sunulacak' ifadelerini kullandı" diye konuştu. Raporu tüm yabancı ülke büyükelçiliklerine ulaştırıldığına da dikkat çeken Malkoç, "BM ve insan hakları kurumları, AP ve AB ülkelerine gönderdik" dedi.Savaş ortamına rağmen Gazze'nin güneyindeki Refah'ta yüzlerce Filistinli iftarda buluştu. Öte yandan kıtlığın pençesindeki Gazze'de birçok aile "yemeksiz sofralarda" iftarını açıyor