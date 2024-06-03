YPG’nin seçim tezgâhı

Suriye'nin kuzeyinde 8 yıl önce toprakları terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edilen Tel Rıfatlılar, örgütün seçim tezgâhına tepki gösterdi. Terör örgütü, Suriye'nin kuzeyinde ve doğusunda işgal ettiği Haseke, Rakka, Deyrizor vilayetleri ile Halep vilayetinin kuzey ve doğusunda 11 Haziran'da sözde yerel seçimlerle kendisine meşruiyet sağlamayı hedefliyor.Türkiye sınırında çadır kentlerde yaşayan, evleri ve arazileri örgüt tarafından işgal edilen Tel Rıfatlılar, topraklarda sözde "seçim" istemiyor. Mahmut Allito, "Tel Rıfatlılar orada değil ve bu seçim kabul edilemez. Tel Rıfat'ı temsil edeceklerini nasıl düşünebilirler?" dedi. Bir diğer Tel Rıfatlı Ömer Çarrad ise "Tel Rıfat halkı evlerine döndüğünde gerçek seçimler olabilir, Tel Rıfat'ı gerçek sahipleri yönetebilir" diye konuştu. Beşir Allito da "Hüküm sürenler, Kandil Dağı'ndan gelen yabancı insanlar, asıl sahiplerinin arazilerini ve evlerini çaldılar" dedi.