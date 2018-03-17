Özel okul mağdurlarına devlet sahip çıktı

2016 yılında açılan, 2017 yılında ise isim değişikliğine giden Buca Özel Buca İlkokulu velilerinin okulda yeterli öğretmen olmadığını belirtmeleri üzerine inceleme başlatan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yapılan incelemeler sonrasında okulun yeterli öğrenci kapasitesine sahip olmadığından dolayı eğitim öğretimin aksaması sebebiyle kurumda mağdur olan öğrencileri devlet okullarına yerleştirdi. Yapılan inceleme de okulda sadece on üç öğrenci olduğu, öğrenci sayısı az olan okulda bir çok derste öğretmen bulunmadığı tespit edildi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi "velilerimizin talepleri, öğrencilerimizin eğitimleri kadar önemlidir. Çocuklarının en iyi eğitimi almaları için fedakârlık yapan anne babaların bize ulaşan isteklerini hemen değerlendirmeye aldık. Müfettişlerimizin yapmış olduğu incelemede okul içerisinde aksaklıklar olduğu tespit edildi. Çocuklarımız okullarımıza yerleştirilerek eğitimlerini almaları sağlandı. Her öğrencimiz bizim için çok kıymetli. Bir öğrencimiz için dahi ihmale yer vermeyeceğiz" dedi.

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