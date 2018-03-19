Balıkesir Havalimanı’nın yüzde 62’si tamamlandı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Balıkesir'de yapımı devam eden ve bölge halkı tarafından merakla beklenen Balıkesir Merkez Havalimanı'ndaki çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabı Twitter'dan çalışmaların hangi aşamada olduğuna ilişkin paylaşımda bulunan Ocak, terminal inşasının yüzde 62 seviyesine ulaştığını belirtti.

BALIKESİR'E YAKIŞACAK

?İnşa çalışmalarının hızla sürdüğünü belirten DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, "Balıkesir Merkez Havalimanı Terminal binası ve mütemmimleri inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. Proje tutarı 57 milyon 850 bin 14 lira olan bu önemli yatırım Balıkesirimize layık muhteşem bir eser olacak. Tamamı Kuruluşumuz tarafından kamulaştırılan 420 dönümlük bir arazi üzerine tesis edilen eseri yıl içinde halkımızın hizmetine sunmak için yaz kış, gece gündüz demeden canla başla çalışan kıymetli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.