Ortakçı Mahallesi sıcak asfalt ile buluştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar Buharkent İlçesi Ortakçı Mahallesi ve Buharkent Merkezi bağlayan yolda sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor. Yapılan yol çalışmasında 12 bin metre kare sıcak asfalt çalışması ile birlikte gerekli yerlere de menfez çalışmaları gerçekleştirildi.

Vatandaşlar yolların büyükşehir tarafından asfaltlanmasından duydukları memnuniyetlerini dile getirerek "Yollarımız çok bozuk ve engebeliydi. Şimdi ise adeta uçak pistine dönüşüyor. Daha öncesinde çok kaza oluyordu. Özlem Başkanımız sıcak asfaltı Ortakçı Mahallesi ile tanıştırdı. Allah Özlem Başkanımızı başımızdan eksik etmesin" diye konuştular.

Buharkent İlçesi'nin Ortakçı Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Dinç ise " Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımıza bir dilekçe vermiştim. Ardından hemen çalışmalar başladı. Özlem Başkanımız Ortakçı Mahallemizi adeta şantiye çevirdi. Buharkent Merkez'e bağlanan yolumuzun asfaltlama ve genişletme çalışması yapılıyor, Allah razı olsun" dedi.

