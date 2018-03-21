Büyükşehir Didim’de çalışmalarını sürdürüyor

Turizm sezonu öncesi Didim'de çalışmalara ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi Merkez Mahalle caddelerinde bir yandan asfalt söküm ve döküm işleri yapılırken diğer taraftan da kaldırımlara parke taşı döşeniyor.

Didim'de Yeni Mahallede bulunan Pınar, Selvi, Kocakuyu, Güvenlik, Ortaokul, Egemenlik, Gonca, Kıtıklı, Fener ve Selanik caddeleri eski asfaltın sökümünün ardından sürüş güvenirliği yüksek sıcak asfalta kavuştu. Çalışmaların ardından kaldırım yenileme işlerine başlandı.

Turizm sezonu öncesi yapılan çalışmaların sevindirici olduğunu belirten vatandaşlar, yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Beleidye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

