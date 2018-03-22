Çevreci gençlere Harvard’dan davet

İzmir'de Doğa Koleji İzmir Mavişehir 3 Kampüsü 10'uncu sınıf öğrencileri Emir Akdaşçi ve Ege Özlem, çimentonun yapım aşamasında ortaya çıkan zehirli gazları dikkate alarak alternatif bir proje geliştirdi. Proje üzerinde 4 ay çalışan Akdaşçi ve Özlem, çeşitli araştırma ve deneylerin ardından atık maddelerle daha az karbon salınımlı ve çevreci bir çimento hazırladı. Liseli gençler, projelerini gönderdikleri dünyaca ünlü Harvard, Kanada Ryerson, Kanada Mc Gill, ve Jean Monnet üniversitelerinden davet aldı. Öğrenciler, mayıs ve haziran ayında okullarını ve ülkelerini temsil ederek projelerinin sunumunu yapacak.

ÇEVRECİ PROJE

?Proje hakkında bilgi veren 16 yaşındaki Emir Akdaşçi, "Atık maddelerden çimento üretimi konusunda proje geliştirmeye karar verdik.Normalde çimento yapılırken kalker ve jips doğadan alınır ancak biz hali hazırda bulunan atık maddeleri kullandık ve doğaya zarar vermeden çimentonun üretilebileceğini gördük. Bunun aynı zamanda ekonomiye getirisi de olacağını düşünüyoruz" dedi. Akdaşçi, dört üniversiteden gelen davetlerle ilgili de, "Gelen davetler bizi çok gururlandırdı. Ülkemize ve bilime katkı sağlamak istiyoruz ve projelerimizi devam ettireceğiz" diyerek yaşadığı mutluluğu anlattı. 16 yaşındaki Ege Özlem ise, "Deneyimizin sonuçlarını aldıktan sonra yurt dışındaki kongreler ve sunumlarla ilgili araştırmalar yaptık. Dört üniversitenin kongresi için projemizin özetini çıkartıp başvuruda bulunduk. Hepsinden de onay almayı başardık. Davetlerin sonuçlarını gelmesini beklerken ikimiz de çok heyecanlandık. Dört üniversite de çok büyük üniversiteler. Dördünün de davette bulunması bizi çok heyecanlandırdı ve mutlu etti. Bu bizim için çok büyük bir şans" diye konuştu.