Başkan Soylu Ordulularla buluştu

Menderes Ordulular Derneği'nin genel kurulu Menderes Belediyesi 75. Yıl Düğün Salonunda gerçekleşti. Tek adayla gidilen genel kurulda başkanlığa yeniden Süleyman Artçı seçilerek güven tazeledi. Genel kurula Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu da katıldı.

Genel kurulda konuşan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, " Ordu'dan Menderes'e gelip hayatına burada devam eden, ailesini burada kuran ve Menderes için gecesini, gündüzüne katan Ordulu hemşerilerimiz bizim için çok değerli. Menderes'te hepimiz bir aileyiz. Bu düşünceyle hareket ediyor ve Menderes'i geleceğe hep birlikte taşıyoruz. Menderes Ordulular Derneği ile uyum içerisinde çalışmaya devam ederek sizlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Genel kurulda yeniden başkan seçilen Süleyman Artçı kardeşimi de kutluyorum" dedi.



"SÖZLER TUTULUYOR"

Verilen sözlerin tutulduğunu da kaydeden Başkan Soylu, " Menderes için ne söz verdiysek yerine getirdik, Ordulu hemşerilerimiz için ne söz verdiysek yerine getirdik. Özellikle Ordulu hemşerilerimizin yoğunlukla yaşadığı Altıntepe Mahallemizin yollarını kullanışlı hale getireceğimizin sözünü vermiştik, onu da yerine getiriyoruz. Çalışmalarımıza başladık, inşallah kısa süre sonra tüm çalışmalarımızı tamamlayarak yol sorununu da ortadan kaldıracağız" diye konuştu. Menderes Ordulular Derneği Başkanı Süleyman Artçı da Başkan Soylu'ya verdiği destekler için teşekkür etti.