Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Yozgat'ta Kütüphane Haftası kutlandı

'ta kutlandı

'ta 54'üncü , İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde düzenlenen programla başladı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 12:18
Yozgat'ta Kütüphane Haftası kutlandı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Vali Yardımcısı Şükrü Çakır kitap okumanın önemine değinerek,"Kitap medeniyet ve kütüphane bunlar ayrılmaz parçalar. Nerede kitap çok yoğun okunup yazılıyorsa orada güçlü bir medeniyet oluşmuş, nerede güçlü bir medeniyet varsa insanlar huzur ve barışı sağlayabilmişler. Demokrasinin güzelliklerinden faydalanabilmişledir." dedi.

Konuşmanın ardından 'nde bir yılda kendi kategorilerinde en çok kitap okuyanlara ödülleri verildi. Programa katılan Eğitimci Şair-Yazar Bestami Yazgan ve Yusuf Dursun, öğrenciler ile söyleşi de bir araya geldi. Programın sonunda ise İl Halk Kütüphanesi'ne üye olan öğrencilere kitap hediye edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yozgat'ta Kütüphane Haftası kutlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN