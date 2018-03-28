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Valisi Tutulmaz'dan öğrencilere tavsiye

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) yerleşkesi içerisindeki yeni eğitim ve uygulama binalarının açılışını gerçekleştiren Vali , kafeteryada oturan öğrencilere, "Kendinizi iyi geliştirmesiniz gerekiyor. Buralarda fazla oturmayın ve çalışın" dedi.

DHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 11:22
Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz'dan öğrencilere tavsiye

Valisi , AKÜ Afyon Meslek Yüksekokulu (MYO) yeni eğitim binası ve laboratuvarlarıyla Turizm Fakültesi uygulama binasının açılışına katıldı. AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, eğitim ve uygulama binaları hakkında Vali Tutulmaz'a ve beraberindeki protokol üyelerine bilgiler verdi.

Daha sonra eğitim ve uygulama binalarını inceleyen Vali Tutulmaz, üniversite öğrencilerine kendilerini iyi yetiştirmeleri için kafeteryalarda fazla oturmamalarını önerdi. Vali Tutulmaz, "İş yapana para veriliyor. Özellikle özel sektör iş yapana para veriyor. Kamuya girersen mühendis, teknisyen maaşı alırsın. Ama özel sektör öyle değil. Adam ne üretiyorsun ona bakıyor. İşine ne kadar yarıyorsun ona bakıyor. Onun için kendinizi iyi geliştirmesiniz gerekiyor. Buralarda fazla oturmayın ve çalışın" dedi.

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Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz'dan öğrencilere tavsiye
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