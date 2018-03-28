Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Gazipaşa’da ilk kazma vuruldu

Gazipaşa’da ilk kazma vuruldu

Başkanı , Gazipaşa Mahallesine kazandırılacak doğalgaz için çalışmaları ilk kazmayı vurarak başlattı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 11:19
Gazipaşa’da ilk kazma vuruldu

Başkanı 'nun girişimleri sayesinde ilçeye kazandırılan temiz doğalgaz için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İlçe merkezindeki mahallelerdeki çalışmaların ardından de doğalgaz çalışmalarına başlandı. İlk kazmayı Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu'nun vurduğu çalışmalar kısa sürede tamamlanacak.

SÖZLERİMİZ TUTUYORUZ

Seçim vaatlerini yerine getirdiğini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, "Menderes'te 'yapılamaz, olmaz' denilen birçok projeyi hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürdük ve dönüştürmeye de devam ediyoruz. Ne söz verdiysek yerine getiriyoruz. Gazipaşa Mahallemize temiz enerji doğalgazı kazandırıyoruz. Allah'ın izniyle ilk kazmayı vurduk. Bugünden sonra artık Gazipaşa'da ki hemşehrilerimiz de doğalgazın faydalarından yararlanacak. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gazipaşa’da ilk kazma vuruldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN