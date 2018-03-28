Gazipaşa’da ilk kazma vuruldu

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu'nun girişimleri sayesinde ilçeye kazandırılan temiz enerji doğalgaz için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İlçe merkezindeki mahallelerdeki çalışmaların ardından Gazipaşa Mahallesinde de doğalgaz çalışmalarına başlandı. İlk kazmayı Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu'nun vurduğu çalışmalar kısa sürede tamamlanacak.



SÖZLERİMİZ TUTUYORUZ

Seçim vaatlerini yerine getirdiğini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, "Menderes'te 'yapılamaz, olmaz' denilen birçok projeyi hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürdük ve dönüştürmeye de devam ediyoruz. Ne söz verdiysek yerine getiriyoruz. Gazipaşa Mahallemize temiz enerji doğalgazı kazandırıyoruz. Allah'ın izniyle ilk kazmayı vurduk. Bugünden sonra artık Gazipaşa'da ki hemşehrilerimiz de doğalgazın faydalarından yararlanacak. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.