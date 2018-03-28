Kütüphaneden 50 bin 767 kişi hizmet aldı

Bu yıl 54'üncüsü düzenlenen Kütüphane Haftası, Milas Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen törenle kutlandı. Etkinliklere; Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkan Vekili Faik Karagöz, AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, CHP Milas İlçe Başkanı Suat Özcan, Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas Halk Kütüphanesi Müdürü Şerife Öztürk, kamu kurum amirleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Şerife Öztürk gerçekleştirdi. Kütüphane Haftası'nın amacının kütüphanelerin önemini ortaya koyarak, dikkatleri okuma ve kitaba çekmek olduğunu ifade eden Öztürk, "Bu yıl kutlanacak olan Kütüphane Haftası'nın ana teması; 'Yeni Nesil Çocuklar, Yeni Nesil Kütüphaneler'dir. Çocuklar kitapla; okumayı öğrenmeden çok önce tanışmalıdırlar.

Bebeklik döneminden itibaren kitap çocuğun hayatının bir parçası olmalıdır. Kitap okuma alışkanlığı, okumayı öğrendikten sonra kazanılan bir alışkanlık değildir. Tam tersi hayatın ilk günlerinden itibaren farklı içeriklere sahip olan kitaplar, çocuğun gelişimini desteklemelidir" diye konuştu.

MİLAS'TA KÜTÜPHANEYE OLAN İLGİ ARTTI

27 bin 293 adet kitap varlığına sahip olan Milas İlçe Halk Kütüphanesi'nin geçen bir yıl içerisinde toplam 50 bin 767 kişiye hizmet verdiğini kaydeden Öztürk; kütüphaneye kayıtlı 3 bin 112 üyenin, 2017 yılı içersinde evlerinde okumak üzere toplam 12 bin 214 adet kitap aldığını söyledi.

Toplumsal algıyı yükseltmek amacıyla Milas Atapark Meydanı'nda 28 Mart Çarşamba günü yapılacak olan okuma etkinliğine, tüm Milas halkını davet eden Öztürk, "Bu yıl 7'ncisi gerçekleşecek olan geleneksel '81 İlde Kitap Okuyoruz' etkinliğini 'Okumak Değiştirir' sloganı ile 28 Mart Çarşamba günü 12.30-13.30 saatleri arasında kamuoyunda kütüphanelere ilişkin olumlu çağrışım oluşturmak, kitap, kütüphane ve okuma kültürü konularında toplumsal algıyı yükseltmek amacıyla Milas Atapark Meydanı'nda kitap okuyacağız.

Tüm Milaslı vatandaşlarımızı okumaya davet ediyorum. İlçemiz Halk kütüphanesinde; 27 bin 293 adet kitap, faydalanmanız için sizleri beklemektedir. Üye sayımız 3 bin 112 olup, bu yıl içinde okuyucularımıza 12 bin 214 adet kitap, 2 bin 485 adet süreli yayın ödünç vermiş bulunmaktayız. 2017 yılı içinde kütüphanemizden yararlanan toplam okuyucu sayımız 50 bin 767'dir" dedi.

Konuşmanın ardından 2017 yılında Milas İlçe Halk Kütüphanesi tarafından yapılan etkinlikler, slayt sunumuyla izleyicilere aktarıldı. Sunumların ardından 2017 yılı içerisinde kütüphaneden en fazla faydalanan ailelere, yetişkinlere ve çocuk okuyuculara protokol üyeleri tarafından ödül verildi.

Ödül töreni sonrasında, Milas Dr. Mete Ersoy Ortaokulu tarafından hazırlanan oratoryo gösterimi sonrasında kutlama etkinlikleri sona erdi.

